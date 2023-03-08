Рейтинг 25 лучших больниц мира. Сколько из них находятся в Европе?

Доступ к качественному медицинскому обслуживанию неизменно является одним из ключевых вопросов, когда мы ставим крестик у избирательной урны или оказываемся больны и нуждаемся в лечении.

В течение последних пяти лет Newsweek в сотрудничестве с компанией Statista составлял рейтинг лучших больниц мира.

Если учесть, что произошло за эти пять лет - глобальная вспышка COVID-19, первая крупная война в Европе в 21 веке, которая, в свою очередь, усилила инфляцию, энергетический кризис и кризис стоимости жизни - это было напряженное время для учреждений здравоохранения.

В ходе работы над рейтингом была изучена ситуация в 2 300 больницах 28 стран и составлен список 250 лучших. В него вошли также специализированные больницы, которые сравнивались по таким показателям, как внедрение инноваций, стандарты обслуживания и проведение исследований.

Страны были выбраны на основе определенных факторов, включая уровень жизни, продолжительность жизни, численность населения, количество больниц и доступность данных.

Более 80 000 медицинских экспертов приняли участие в онлайн-опросе, также учитывались отзывы пациентов. Кроме того, в результатах были учтены такие показатели качества, как гигиенические рейтинги.

По мнению Newsweek, "лучшие в мире больницы неизменно привлекают лучших специалистов и обеспечивают наилучшие результаты для пациентов, а также внедряют наиболее важные новые методы лечения и исследований".

"Из всех больниц в мире лишь немногие могут делать все это из года в год", - пишет издание.

Какие европейские страны вошли в десятку лучших?

Лучшие больницы континента, согласно исследованию, находятся в Швеции, Германии и Франции. Именно они заняли первые места в итоговом европейском рейтинге.

Шведский университет Karolinska Universitetssjukhuset в городе Сольна занял 6-е место в общем рейтинге, что является самым высоким показателем в Европе.

В университетской больнице работают студенты-медики и профессора знаменитого Каролинского института, и на ее долю приходится наибольшая доля академических медицинских исследований в стране.

Charité - больница, связанная с Берлинским университетом, - заняла 7-е место в общем рейтинге. Это одна из крупнейших университетских больниц в Европе, в которой работает более половины лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии. Это также один из крупнейших работодателей в столице Германии.

Парижская AP-HP - Университетская клиника Питье-Сальпетриер (Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière) заняла 8-е место. Она признана во всем мире благодаря своим исследованиям в таких областях, как заболевания нервной системы, онкология и онкоурология, неотложная помощь и уход за пожилыми людьми.

В целом, европейскими странами с самыми высококлассными больницами оказались Германия, Швейцария и Франция.

В какой стране самые лучшие больницы?

На первых четырех местах в списке Newsweek и Statista больницы США.

На первом месте находится клиника Мэйо в Рочестере, штат Миннесота.

На втором месте Newsweek назвал Кливлендскую клинику, которая находится в штате Огайо, на третьем - Массачусетскую больницу общего профиля в Бостоне, а на четвертом - больницу Джона Хопкинса в Балтиморе.

В целом, США занимают 10 мест среди 25 лучших и 46 мест среди всех 250 больниц, включенных в список.