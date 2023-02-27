Турция не теряет туристов из-за землетрясения

Турция, одна из самых посещаемых стран, привлекает путешественников со всего мира благодаря своим историческим и культурным достопримечательностям. Она переживает трудные времена после масштабного и разрушительного землетрясения на юго-востоке, однако местная туристическая отрасль предпринимает все возможное, чтобы продолжить развиваться.

Неслучайно: ее удельный вес в экономике растет год от года. Так, в прошлом году число туристов в Турции превысило 51 миллион, что на 71% больше, чем годом раньше. Сектора гостеприимства принес казне 46 миллиардов долларов в 2022-м, это на 53% больше, чем в 2021-м, и на 19% превышает последний зафиксированный до пандемии рекорд в 39 миллиардов.

Хотя туризм – не единственный столп турецкой экономики, он, безусловно, играет важнейшую роль. Но после землетрясения отдыхающие начали задаваться вопросом, безопасно ли ехать в Турцию.

Такая разная Турция

Территория страны огромна - без малого 800 тысяч квадратных километров. Основные туристические адреса и курорты - Стамбул, Анталия, Мугла, Измир, Каппадокия и Конья - вне пострадавшей от землетрясения зоны.

Стамбул, к примеру, и сейчас остается флагманским направлением. Город расположен в тысяче километрах от эпицентра, на берегу пролива Босфор, и здесь не сбавляют темпа приема гостей. В прошлом году к примеру, его посетили 16 миллионов человек.

Ситуация под контролем

Примечательно, что многие из купивших билеты в Турцию до землетрясения, решили не отказываться от поездки. Марианна приехала из Испании. "Поначалу я немного сомневалась, но теперь, когда ситуация под контролем, мы говорим себе: это же в тысяче километров отсюда! Мы верили, что здесь ничего не случится, - отмечает она. - Это безопасная страна, сюда хочется возвращаться, нам здесь очень понравилось".

Поток туристов не ослабевает. Euronews

Дебби Стилл прилетела в Турцию из Великобритании. Она убеждена, что сегодня Турции как никогда нужен стабильный приток гостей. "Мы здесь около суток, и пока все очень нравится! Люди прекрасные, дружелюбные, - рассказывает Дебби. - Турции меньше всего нужно, чтобы гости перестали приезжать, особенно сейчас. Наоборот, сюда следует ехать!"

Путешествовать по Турции за пределами пострадавших от землетрясения районов безопасно. Крупные авиакомпании и международные аэропорты работают в обычном режиме, подтверждают специалисты. Глава тургрупп Havas Voyages и Selectour Лоран Абитболь комментирует: "Отмены рейсов не было, люди продолжают улетать. Важно помнить: землетрясение произошло в тысяче километров от туристических локаций, и у нас нет спада в бронировании. Каждый день сотни клиентов регистрируют у нас свои поездки в Турцию. Их очень важно продолжать!"