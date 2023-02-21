Распознавание лиц: как защитить себя и близких?Комментарии
Распознавание лиц вошло в нашу повседневную жизнь: разблокировка смартфонов, прохождение таможни, идентификация друзей в социальных сетях, оплата продуктов в Китае и даже проезд в российском метро.
Но сегодня есть платные сайты, которые позволяют пойти ещё дальше: скачать фотографию незнакомого человека и узнать о нем всё. Как это работает и как защитить себя и близких?
Журналист французского телеканала France 2 связался со специалистом по искусственному интеллекту и проверил, как обстоит дело. По сделанным журналистом фотографиям случайных людей на улице специалист за несколько секунд выяснил, кто на снимках.
"Это сайты, которыми может пользоваться любой человек, любая компания, любое правительство, - говорит Анис Айари, инженер по искусственному интеллекту. - Например, эта девушка - из Лиона, она зарегистрирована на сайтах по подбору нянь.
Журналист France 2: И сколько времени вам понадобилось, чтобы выяснить это?
Анис Айари: 20 секунд..."
Когда девушке и её молодому человеку рассказывают, что всё о них знают, те не могут скрыть потрясения:
Аксель: Это немного страшно.
Молодой человек: Вот так на улице к тебе подходит человек, называет наши имена, фамилии и даже то, чего мы не знаем, это пугает.
Аксель: Особенно, когда мы не из этого города. Я не из тех, кто выкладывает фотографии в интернет. То, что меня могут найти таким образом, удивляет...
Чтобы стереть свои данные из всемирной сети, нужно отправить запрос на удаление поисковыми системами, объясняет адвокат, специализирующийся на подобных делах. И хотя Евросоюз позволяет гражданам требовать удаления их изображений с интернет-сайтов, на практике это сложнее, чем в теории.
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