Первая сверхтяжёлая ракета-носитель американского проекта освоения Луны «Артемида» успешно стартовала с мыса Канаверал. Она должна доставить на орбиту естественного спутника Земли пустую капсулу для экипажа, которая спустя три недели по заданной программе должна будет вернуться и приводниться в Тихом океане.

Запущенная ракета SLS – самая крупная и мощная из всех, что когда-либо были созданы NASA. По данным аэрокосмического агентства, она способна выводить на орбиту до 130 тонн полезного груза. Это должно позволить осуществить доставку на Луну пилотируемой миссии – предполагается, что её удастся реализовать после 2024 г.

В перспективе NASA планирует использовать ракеты SLS для создания на Луне исследовательского комплекса с базой для пребывания персонала, вездеходами и оборудованием для добычи ресурсов. Этот проект называют важным шагом к отправке человека на Марс.