English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

"Артемида-1": новая дата старта

Access to the comments Комментарии
 Михаил Саленков
euronews_icons_loading
Пусковая площадка космодрома на мысе Канаверал
Пусковая площадка космодрома на мысе Канаверал   -   Авторское право  Chris O'Meara/AP

"Орион" стартует в субботу, 3 сентября.

Национальное аэрокосмическое агентство США назвало новую дату запуска космического корабля к Луне в рамках миссии "Артемида-1".

29 августа отправление было отложено из-за проблем с двигателем ракеты-носителя.

Миссия названа в честь древнегреческой богини — сестры Аполлона, именем которого называлась программа по высадке первых людей на Луну. "Артемида-1" — это непилотируемый полёт корабля "Орион" по орбите Луны и его возвращение на Землю.

Следующая миссия, "Артемида-2", будет пилотируемым облётом спутника, она запланирована на май 2024 года. "Артемида-3" станет первой за полвека высадкой человека на Луну. Среди главных задач программы — создание орбитальной лунной станции, которую можно будет использовать для освоения спутника в качестве базы для полётов на Марс.