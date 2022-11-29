"Союз" вывел на орбиту спутник "в интересах Минобороны России"Комментарии
Euronews
Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service-
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником, запущенная "в интересах Минобороны России" с космодрома Плесецк, выведена на орбиту Пуск состоялся в понедельник в 18:17 мск.
Старт ракеты и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.
Предыдущий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" состоялся 2 ноября. Тогда на орбиту был выведен также космический аппарат "в интересах Минобороны России".
Всего за месяц с Плесецка было запущено уже четыре ракеты с военными спутниками на борту