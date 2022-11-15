Интернет-гигант Amazon планирует массовые увольнения

Американская компания Amazon планирует в ближайшие дни уволить 10 тысяч человек (это 3% персонала корпорации или менее 1% всех сотрудников). Мера коснется сотрудников технического отдела, занимающегося разработкой собственных устройств Amazon Device, отделов кадров и продаж.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в компании. В Amazon официально информацию о сокращениях не комментируют.

Две недели назад корпорация анонсировала заморозку найма в своих офисах. В период пандемии количество сотрудников интернет-гиганта увеличилось почти в два раза на фоне взрывного спроса. Но по итогам III квартала доходы компании снизились на 9% в годовом выражении.

Если информация подтвердится, то планируемое сокращение станет самым массовым в истории Amazon. За последние недели о масштабных увольнениях заявили также Twitter и Meta.

По оценкам экспертов, корпорации идут на такие меры из-за прогнозируемой в США рецессии, которая может быть вызвана ужесточением монетарной политики.

Между тем, накануне основатель Amazon Джефф Безос сообщил, что в течении жизни планирует отдать большую часть своего состояния на благотворительность.