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Работа

Интернет-гигант Amazon планирует массовые увольнения

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 Ирина Шелудкова
Доходы Amazon снизились в текущем году
Доходы Amazon снизились в текущем году   -   Авторское право  AP Photo

Американская компания Amazon планирует в ближайшие дни уволить 10 тысяч человек (это 3% персонала корпорации или менее 1% всех сотрудников). Мера коснется сотрудников технического отдела, занимающегося разработкой собственных устройств Amazon Device, отделов кадров и продаж. 

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в компании. В Amazon официально информацию о сокращениях не комментируют.

Две недели назад корпорация анонсировала заморозку найма в своих офисах. В период пандемии количество сотрудников интернет-гиганта увеличилось почти в два раза на фоне взрывного спроса. Но по итогам III квартала доходы компании снизились на 9% в годовом выражении. 

Если информация подтвердится, то планируемое сокращение станет самым массовым в истории Amazon. За последние недели о масштабных увольнениях заявили также Twitter и Meta. 

По оценкам экспертов, корпорации идут на такие меры из-за прогнозируемой в США рецессии, которая может быть вызвана ужесточением монетарной политики. 

Между тем, накануне основатель Amazon Джефф Безос сообщил, что в течении жизни планирует отдать большую часть своего состояния на благотворительность.