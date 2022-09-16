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Мобильность

Власти Гдыни и экоактивисты сделали ставку на устойчивую мобильность

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 Euronews
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Власти Гдыни и экоактивисты сделали ставку на устойчивую мобильность
Авторское право  euronews

Расположенный на севере Польши город Гдыня за последние годы стал центром амбициозного проекта планирования устойчивой мобильности. Под этим понимается организация жизни городскими властями с учётом потребности свободно передвигаться, но при этом без ущерба для социальных и экологических приоритетов.

Бартош Бартошевич в городской управе Гдыни занимает должность вице-президента по качеству жизни . Он рассказал Euronews, какие аспекты проекта городские власти считают первостепенными:

Инвестиции в экологический транспорт: в троллейбусы, электробусы. Мы хотим, чтобы этот вид транспорта был современным, но прежде всего - безопасным. Это также вопрос создания в масштабах города разветвлённой сети пересадочных узлов. Мы намерены развивать и наше мобильное приложение, позволяющее каждому жителю выбрать наиболее экологичный и дружественный для городской среды вид транспорта и способ передвижения
Бартош Бартошевич
вице-президент городской управы Гдыни по качеству жизни

Местные активисты высоко оценивают работу городской управы, но считают, что можно и нужно сделать больше для оптимизации устойчивой мобильности в Гдыне. "Мы отмечаем значительные несоответствия в проектах устойчивой мобильности в Гдыне, - говорит независимый эксперт по градостроительству и устойчивому развитию Лукаш Пиесевич. - Так, мы констатируем, что некоторые из них продвигаются, но когда рассматриваем показатель количества велосипедных поездок, например, то видим, что Гдыня стоит на месте".

В нашем городе велосипедные дорожки строят не там, где это необходимо, а только там, где строительство может вестись за счет европейских фондов. Цифры говорят сами за себя: в Гдыне сегодня 700 автомобилей на 1 000 жителей. Каждый год доля поездок на общественном транспорте сокращается. Такие инвестиции, как строительство подземного паркинга в самом центре города, лишь усугубят негативную тенденцию
Лукаш Пиесевич
независимый эксперт

Зелёный аспект проектов не менее важен. С одной стороны, городские власти и активисты высаживают на улицах Гдыни деревья, но с другой – у администрации есть планы вырубки зелёных насаждений в связи со строительством дорог.

Строительство этой кольцевой дороги связано с крупнейшей за последние годы плановой вырубкой деревьев в ближайшем к центру районе. Речь, если можно так выразиться, идёт о «лёгких» нашего города!
Мартина Регент
НПО Miasto Wspólne

Последствия изменения климата стали для всех реальностью. Экоактивисты подчеркивают, что необходима совместная работа мэрии и местных жителей.

Мы все сегодня находимся в центре этого кризиса. Нам следует собрать воедино лучшие идеи и сообща работать над тем, чтобы Гдыня стала лучше, здоровее, устойчивее, была готова действовать в кризисных условиях
Мартина Регент
НПО Miasto Wspólne

"Инициативы властей Гдыны известны далеко за пределами города. Секрет, возможно, заключается в стремлении как местной администрации, так и обитателей улучшить качество жизни", - передает из Польши специальный корреспондент Euronews Магдалена Хлодовник.