Власти Гдыни и экоактивисты сделали ставку на устойчивую мобильность

Расположенный на севере Польши город Гдыня за последние годы стал центром амбициозного проекта планирования устойчивой мобильности. Под этим понимается организация жизни городскими властями с учётом потребности свободно передвигаться, но при этом без ущерба для социальных и экологических приоритетов.

Бартош Бартошевич в городской управе Гдыни занимает должность вице-президента по качеству жизни . Он рассказал Euronews, какие аспекты проекта городские власти считают первостепенными:

Инвестиции в экологический транспорт: в троллейбусы, электробусы. Мы хотим, чтобы этот вид транспорта был современным, но прежде всего - безопасным. Это также вопрос создания в масштабах города разветвлённой сети пересадочных узлов. Мы намерены развивать и наше мобильное приложение, позволяющее каждому жителю выбрать наиболее экологичный и дружественный для городской среды вид транспорта и способ передвижения Бартош Бартошевич вице-президент городской управы Гдыни по качеству жизни

Местные активисты высоко оценивают работу городской управы, но считают, что можно и нужно сделать больше для оптимизации устойчивой мобильности в Гдыне. "Мы отмечаем значительные несоответствия в проектах устойчивой мобильности в Гдыне, - говорит независимый эксперт по градостроительству и устойчивому развитию Лукаш Пиесевич. - Так, мы констатируем, что некоторые из них продвигаются, но когда рассматриваем показатель количества велосипедных поездок, например, то видим, что Гдыня стоит на месте".

В нашем городе велосипедные дорожки строят не там, где это необходимо, а только там, где строительство может вестись за счет европейских фондов. Цифры говорят сами за себя: в Гдыне сегодня 700 автомобилей на 1 000 жителей. Каждый год доля поездок на общественном транспорте сокращается. Такие инвестиции, как строительство подземного паркинга в самом центре города, лишь усугубят негативную тенденцию Лукаш Пиесевич независимый эксперт

Зелёный аспект проектов не менее важен. С одной стороны, городские власти и активисты высаживают на улицах Гдыни деревья, но с другой – у администрации есть планы вырубки зелёных насаждений в связи со строительством дорог.

Строительство этой кольцевой дороги связано с крупнейшей за последние годы плановой вырубкой деревьев в ближайшем к центру районе. Речь, если можно так выразиться, идёт о «лёгких» нашего города! Мартина Регент НПО Miasto Wspólne

Последствия изменения климата стали для всех реальностью. Экоактивисты подчеркивают, что необходима совместная работа мэрии и местных жителей.

Мы все сегодня находимся в центре этого кризиса. Нам следует собрать воедино лучшие идеи и сообща работать над тем, чтобы Гдыня стала лучше, здоровее, устойчивее, была готова действовать в кризисных условиях Мартина Регент НПО Miasto Wspólne

"Инициативы властей Гдыны известны далеко за пределами города. Секрет, возможно, заключается в стремлении как местной администрации, так и обитателей улучшить качество жизни", - передает из Польши специальный корреспондент Euronews Магдалена Хлодовник.