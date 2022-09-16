Власти Гдыни и экоактивисты сделали ставку на устойчивую мобильность

Власти Гдыни и экоактивисты сделали ставку на устойчивую мобильностьКомментарии
Расположенный на севере Польши город Гдыня за последние годы стал центром амбициозного проекта планирования устойчивой мобильности. Под этим понимается организация жизни городскими властями с учётом потребности свободно передвигаться, но при этом без ущерба для социальных и экологических приоритетов.
Бартош Бартошевич в городской управе Гдыни занимает должность вице-президента по качеству жизни . Он рассказал Euronews, какие аспекты проекта городские власти считают первостепенными:
Местные активисты высоко оценивают работу городской управы, но считают, что можно и нужно сделать больше для оптимизации устойчивой мобильности в Гдыне. "Мы отмечаем значительные несоответствия в проектах устойчивой мобильности в Гдыне, - говорит независимый эксперт по градостроительству и устойчивому развитию Лукаш Пиесевич. - Так, мы констатируем, что некоторые из них продвигаются, но когда рассматриваем показатель количества велосипедных поездок, например, то видим, что Гдыня стоит на месте".
Зелёный аспект проектов не менее важен. С одной стороны, городские власти и активисты высаживают на улицах Гдыни деревья, но с другой – у администрации есть планы вырубки зелёных насаждений в связи со строительством дорог.
Последствия изменения климата стали для всех реальностью. Экоактивисты подчеркивают, что необходима совместная работа мэрии и местных жителей.
"Инициативы властей Гдыны известны далеко за пределами города. Секрет, возможно, заключается в стремлении как местной администрации, так и обитателей улучшить качество жизни", - передает из Польши специальный корреспондент Euronews Магдалена Хлодовник.