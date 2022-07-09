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Их жизнь - игра: испанские геймеры рассказывают о сложностях профессии

 Euronews
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Их жизнь - игра: испанские геймеры рассказывают о сложностях профессии
Авторское право  euronews

Зарабатывать на жизнь, играя в видеоигры, звучит как "карьера мечты" для заядлых геймеров.

В испанской Малаге таких немало, этот город стал домом для одного из самых успешных киберспортивных объединений - Giants Gaming. У группы - огромная фан-база, рассказывает главный тренер Алехандро Педроса. Преданность болельщиков его не удивляет: за последние годы команда выигрывала Суперлигу League of Legends не менее семи раз.

Карьера родом из детства

В киберклуб многие его сегодняшние звезды пришли практически детьми. "Я присоединился к Giants в мои 17 лет и сразу понял, что на игре можно зарабатывать, иметь доход и так строить свое будущее", - говорит Антонио Эспиноса с ником Th3Antønio. Его специализация - League of Legends, и здесь он один из сильнейших.

Юноша уточняет, что увлекся видеоиграми в детстве, играл после уроков, а сегодня делает это на профессиональном уровне. Но с успехом приходит и давление, особенно в Интернете.

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Трофеи Giants.Euronews

"Хейт" и слежка

"Мы - в фокусе внимания большого количества людей: тысячи наблюдают за нашей игрой, и если ты делаешь что-то не так, тебя могут оскорбить, сказать неприятное", - поясняет Антонио.

Критика игры - одно, но порой дело доходит о вмешательства в частную жизнь. "У меня были отношения с девушкой, и когда мы были вместе, нас преследовали два человека, они совали свой нос буквально всюду, комментировали каждый нас шаг", - вспоминает Антонио. Его просьбы остановиться фанаты не восприняли, геймер обратился в полицию. "Эти ребята не были испанцами, так что власти не слишком много  могли сделать, - уточняет Антонио. – Но это длинная и неприятная история, с ней следовало разобраться".

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Всегда в фокусе внимания.Euronews

Девушки и esposrt

Преследованиям хейтеров и поклонников подвергаются и девушки-геймеры. Джесс Горжицка из Giants Gaming знает, о чем говорит. "Я испытывала сходный уровень неприязни в смешанной команде, и в полностью женской, - вспоминает она. -  Люди говорят: "Давай, иди к девчонкам, ты не заслуживаешь места в смешанной команде". Когда ты играешь, они повторяют: "Ты не дотягиваешь, тебя взяли просто так, а не за твои заслуги". Так что вас так или иначе будут оскорблять".

Несмотря на негативный опыт, Джесс считает, что ее болельщики - люди в основном адекватные. Не случайно она предпочитает работать в стриминге. "Для меня это лучший формат в мире, - признается она. - Порой возникают проблемы, но зрители меня понимают и в целом желают мне добра".

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