«Биржа идей»: как роботизация изменит рынок труда?

Автоматизация производства быстро нарастает с 1960-х гг. Технологии искусственного интеллекта еще больше расширяют возможности робототехники. В последнее автоматизируются даже самые тривиальные формы взаимодействия между людьми.

Робот-пекарь в парижском ресторане

Возьмем, например, посещение ресторана. Роботы там могут выполнять функции официанта или уборщика. С начала пандемии гостиничный и ресторанный бизнес испытывает в глобальном масштабе беспрецедентный кризис занятости. Во Франции он потерял 10% рабочей силы. Смогут ли роботы компенсировать эту нехватку? Давайте посмотрим, как такое решение реализуется здесь в Париже.

Представьте, что повара заменяет робот. В этом парижском ресторане это уже стало реальностью. Робот по имени Пацци готовит и раздает клиентам 80 пицц в час — без всякого участия человека. Процесс устроен просто и понятно: покупатель делает заказ в автоматическом киоске, после чего робот раскатывает тесто, поливает его соусом и добавляет ингредиенты. А затем кладет пиццу в печь. Забирают ее с помощью куар-кода.

«Труднее всего приспособить технику к работе с органическими материалами, — объясняет совладелец ресторана Себастьян Роверсо. — Тесто — это живой продукт, в нем есть дрожжи. Его свойства не постоянны. Соусы отличаются друг от друга вязкостью. Поэтому было очень сложно разработать машину, которая могла бы иметь дело с такими ингредиентами и не портить продукт».

«Робототехника готовит гораздо быстрее и качественнее, чем целая бригада поваров, — уверен директор компании Pazzi Robotics Филипп Гольдман. — В этом преимущество роботов, которое уже оказало помощь нашему сектору. Нет причин не использовать их при готовке фаст-фуда».

Результат налицо. Хотя такая машина стоит не дешево — около 300 тыс. евро — ее изготовители говорят, что она позволит поварам сэкономить больше средств на приобретение качественных продуктов.

Оставят ли роботы людей без работы?

Автоматизация происходит не только в секторе услуг. По данным Всемирного экономического форума, машины заменяют людей быстрее прогнозов. При сохранении нынешних темпов, к 2025 г. они заменят людей на 85 миллионах рабочих мест. Но, как считают в той же организации, автоматизация создаст больше рабочих мест, чем уничтожит. По ее прогнозам, за тот же период времени на рынке труда появятся 97 млн совершенно новых вакансий.

Конкуренция толкает компании тратить на роботизацию всё больше. В следующем году суммарные траты на нее могут составить 242 млрд долларов. Но, к счастью, есть компании, работающие над тем, как совместить роботов и людей, а не заменить одних другими. Один из лидеров в роботизации — австрийская компания ABB. Марк Сегура, который возглавляет в ней отдел робототехики, считатет, что робобтизация развивается по двум основным причинам:

«Нам нужно снизить издержки на две вещи. Во-первых, на обслуживание, а во-вторых, на внедрение. Для этого нужны более простые и менее громоздкие машины, которым для работы не требуется множество вспомогательного оборудования. Итак, нам нужны компактные машины, простые в управлении, недорогие, которые легко установить. И это то, что появляется сейчас. Это поможет внедрить роботизацию большему количеству компаний и получить связанную с этим выгоду».

Для тех из нас, которые опасаются потерять работу из-за роботизации, есть утешительное мнение экспертов о том, что большинство людей всё еще будет востребовано на рынке труда на протяжении какого-то времени.

Ведущий научный сотрудник в области облачных технологий и автор книги «Ваше цифровое перерождение» Наия Ордуна уверена, что роботы не лишат людей работы:

«85 млн рабочих мест заменят машины, но в то же время появятся 97 млн рабочих мест. Совершенно новых, рабочих мест будущего. Давайте я вам расскажу о своем любимом ресторане. Я живу в Германии, в центре Мюнхена. Это итальянский ресторан. Каждый раз, когда я туда захожу, меня приветствуют официанты. Мне всё равно, кто делал пиццу, может быть и роботы. Но итальянский официант создает такую атмосферу, как будто я на отдыхе в Италии. Это никуда не денется. Поэтому все формы общения между людьми нельзя автоматизировать, потому что из них состоит наша жизнь».

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