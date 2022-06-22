ЕС поможет украинцам трудоустроиться

С начала российского вторжения в Украину более 7 миллионов украинцев покинули свою страну, примерно 2 миллиона уже вернулись домой. Большинство бежавших - женщины, часто с маленькими детьми. Украинцы имеют право жить и работать в ЕС до трех лет, за границей они нередко сталкиваются с трудностями в поиске работы - из- за языка, сложностей с организацией ухода за детьми, не всегда признаваемых дипломов, стресса. В этом выпуске программы "Реальная экономика" мы отправились в Австрию, чтобы встретиться с двумя украинскими женщинами, которые рассказали о своем пути на рынок труда.

Спрос на руки и головы

В Австрии проживают чуть более 40 тысяч украинских беженцев с детьми. Временный вид на жительство позволяет им жить и трудиться. В их числе - Наталья, она с пятилетней дочкой обосновалась в регионе Каринтия. Руководство местного отеля предложило ей жилье и работу.

Женщина рассказала, что очень довольна местом: "У нас контракт до сентября, а потом я посмотрю, как будет развиваться ситуация в Украине", - уточняет она.

Наталья занята в турсекторе - отрасли, которая в Австрии неуклонно растет с 2019 года. Количество вакансий в гостиничной и ресторанной индустрии там удвоилось, многие работодатели не могут найти персонал.

Это относится и к отелю, где работает Наталья. Менеджер Александра Тифенбахер отвечает за подбор кадров. Предложить сезонную работу беженцам стало для нее естественным решением. "Сейчас здесь живут от 60 до 70 человек, 29 из них работают у нас в разных сферах: на кухне, в ресторане, занимаются уборкой, ремонтом, уходом за детьми. Все идет довольно хорошо. Конечно, существует языковой барьер, но мы с ним справляемся", - рассказывает Александра.

Наталья немного говорит по-английски, что позволяет ей общаться с коллегами. Она признается, что ей порой сложно совмещать вечерние смены и заботу о дочке. "Иногда это трудно. Здесь есть детская игровая комната, но она открыта только до 16.30. Если я работаю до 11 вечера, мне приходится просить кого-то присмотреть за ней", - рассказывает женщина.

Проблема признания дипломов

В Австрии и другие отрасли, например, здравоохранение или информационные технологии, испытывают нехватку квалифицированных кадров. Несмотря на то, что половина зарегистрированных здесь украинцев имеют высшее образование, им трудно сразу занять эти вакансии.

Среди высококвалифицированных беженцев - Ганна Жигун, мать троих детей и учительница немецкого языка. "Самым важным для меня было найти места в школе для моих детей. Теперь, когда они устроены, я ищу работу", - поясняет Ганна.

Женщина хотела бы работать по специальности и помогать беженцам, которые не знают языка. Но ее диплом не признается в Австрии."Мои документы об образовании должны быть переведены, юридически подтверждены и признаны. В этом вся проблема. Процесс длительный", - рассказывает она. Столкнувшись с этой проблемой, консультанты центра занятости Itworks протянули женщине руку помощи. "Мы сопровождаем людей на встречи, переводим и помогаем там, где это необходимо. Цель - создать большую сеть, скоординироваться я с партнерами, чтобы оказывать помощь как можно быстрее, - объясняет Марьяна Челеби, консультант Itworks.

Задача интеграции

Тем временем Ганна, как и другие зарегистрированные беженцы в стране, получает минимальный доход и медицинскую страховку. Как Европа может решить задачу успешной интеграции украинских беженцев? Наш эксперт - Сандра Лейтнер, специалист Венского института международных экономических исследований. Она настроена оптимистично: "Если говорить исключительно об интеграции на рынке труда без учета культурных особенностей, политического контекста, то, думаю, мы многому научились в предыдущие периоды притока мигрантов. Мы знаем, что важно для плавного входа на рынок труда: это язык, образование, признание квалификации. Со всеми этими элементами, я считаю, люди могут рассчитывать на хороший прием в плане работы".

Что делать? Механизмы помощи ЕС

ЕС оказывает поддержку украинским беженцам, предлагая языковые курсы и обучение. На украинский язык переведена информация на основных платформах по поиску работы. Это касается Europass, инструмента, позволяющего создавать резюме для любой страны ЕС.

Еврокомиссия также призывает все государства-члены использовать EU Skills Profile, систему, адресованную гражданам третьих стран. Она позволяет определить навыки, квалификацию и опыт работы беженцев, мигрантов и выходцев из неевропейских государств, которые в настоящее время живут и ищут работу в ЕС. Сообщается, что вскоре EU Skills Profile станет частью описанного выше механизма Europass.

ЕС также запускает проект EU Talent Pool ("Европейский пул талантов"), первую платформу для подбора вакансий для мигрантов. На помощь приехавшим приходит и Европейская сеть государственных служб занятости, в которую интегрированы национальные подразделения 27 стран-членов ЕС, а также Норвегии, Исландии. Цель - дать возможность экспертам на местах обменяться идеями и опытом.

Европейская сеть занятости открыто выразила свою солидарность с украинцами и готовность поддержать тех, кто бежит от войны.

Интервью с президентом Европейской сети государственных служб занятости

Чтобы узнать больше об интеграции украинских беженцев, корреспондент Real Economy Наоми Ллойд поговорила с Йоханнесом Копфом, президентом базирующейся в Вене Европейской сети государственных служб занятости.

Наоми Ллойд: "Вы - генеральный директор Австрийской государственной службы занятости и одновременно руководитель Европейской сети таких служб. Как справляются с наплывом украинских беженцев на европейском уровне?"

Йоханнес Копф: "Эта тема возникла через считанные дни после начала этой страшной войны, когда наши польские коллеги сообщили, что приезжают первые украинцы, которым нужна помощь. Среди госслужб занятости по всей Европе возник очень сильный отклик. Несколько стран - Швеция, Германия, Австрия - имеют огромный опыт после кризиса 2015-2016 годов, например, в том, что касается налаживания процесса признания квалификации соискателей, персонализированной помощи в поиске сферы приложения знаний на родном языке беженца".

Наоми Ллойд: "Неизвестно, сколько продлится эта война, но известно, что многие украинцы хотят вернуться домой. С учетом этих факторов как вы интегрируете людей в плане занятости?"

Йоханнес Копф: "Сегодня большинство приезжих - женщины с маленькими детьми, и у них, конечно, разные потребности. Самая главная - обеспечение ухода за малышами. Австрия должна предоставить достаточно мест в школах, в детских садах и так далее. Следующий шаг - это выход на рынок труда. Есть компании, которые располагают вакансиями и активно ищут квалифицированный персонал, они сегодня надеются найти, например, IT специалистов из Украины. Конечно, такое бывает. Но в целом я не сторонник смешивать тему приема беженцев с темой потребностей рынка труда. Да, разумеется, лучше интегрировать этих людей, чем просто платить им социальные пособия. Но первый и важнейший для них вопрос - вопрос гуманитарный".