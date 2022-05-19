Может ли Британия отправить украинских беженцев в Руанду?

Беженцы, которые незаконными путями проникли на территорию Соединенного Королевства, могут оказаться в Руанде. Сделка, заключенная британским правительством с властями Руанды, предусматривает, что дела нелегальных мигрантов будут рассматриваться в этой центральноафриканской стране. Проживание этих людей в Руанде будет оплачивать Лондон. Глава британского МВД Прити Пател недавно посетила центр для беженцев в Руанде.

Украинские волонтеры в Лондоне обеспокоены ситуацией. Пока мы вели съемку в этом центре поддержки, - сюда, за советом, приехала украинская семья. Документов у них нет. По понятным причинам люди не хотели, чтобы их снимали.

“Они встревожены, они действительно очень боятся", - говорит Euronews волонтер Максим. По его словам, в британской столице сейчас находится много украинских беженцев не имеющих документов. Украинская диаспора крайне обеспокоена.

Валерия Титкова: "Я не могу представить себе, что меня увезут на другой континент с другой культурой, так далеко от всего, что я знаю, и со здешней жизнью придется распрощаться. Я не думаю, что кто-то из нас хотел бы оказаться в такой ситуации, так почему мы должны ставить людей в такое положение".

Украинские беженцы стремятся попасть в Великобританию в значительной степени потому, что здесь живет большое число украинцев. Но из-за административных проволочек многие заявления на получение визы все еще не обработаны. Некоторые решили попасть в Великобританию что называется через черный ход.

Дело в том, что Ирландия отменила визовый режим для украинцев. Это означает, что прибывающие туда беженцы благодаря соглашению об открытой границе, могут въехать в Соединенной Королевство.

Люк Харнанан, Euronews: "Вопрос, могут ли украинцы без документов, нелегально въехавшие в Великобританию, быть отправлены в Руанду на время ожидания решения по своим заявкам? Правительство подтвердило, что технически система может работать именно так. Некоторые члены Консервативной партии Бориса Джонсона приветствовали такой подход. Система, по их мнению, будет сдерживать нелегальных мигрантов".

“Я считаю, это станет серьезным сдерживающим фактором", - заявил Эндрю Бриджен, депутат от Консервативной партии в британском парламенте. Политик в свое время поддержал договор с Руандой.

Эндрю Бриджен, депутат от Консервативной партии: "Мы хотим принять законы, упрощающие депортацию иностранных преступников. Я считаю важным, чтобы в их число входили люди, совершившие нелегальный въезд на территорию Соединенного Королевства. Незаконно и без документов".

Глава МВД Прити Пател сказала Euronews, что для украинцев существует визовая программа. Проблем быть не должно.

Прити Пател, глава британского МВД: “У граждан Украины в Великобритании есть документы. Нет причин, чтобы их не было. Украинцы здесь находятся легально".

Euronews: "Но если документов все же нет?"

Прити Пател, глава британского МВД: “Во-первых, можно воспользоваться нашей визовой программой, во-вторых, получить статус беженца в Великобритании. Что касается Руанды, нашего партнера в области экономики и миграции, наша договоренность фактически решает более широкую проблему миграции нелегальной".

Политика британского правительства направлена на то, чтобы сдерживать нелегалов, стремящихся проникнуть в королевство через Ла-Манш. Но такая политика теоретически применима и к не имеющим документов украинцам, что является довольно серьезным последствием сделки с Руандой.