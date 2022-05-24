В Давосе обсудили миграционный ответ ЕС на войну в Украине

Второй день Всемирного экономического форума в Давосе совпал с началом четвёртого месяца российского вторжения в Украину, в результате которого миллионы украинцев были вынуждены бежать в соседние страны. В Давосе во вторник обсуждали миграционный ответ Евросоюза на происходящее, его озвучил вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

В заседании участвовала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, которая рассказала, что Кишинёв ожидает от Брюсселя в данной ситуации и в долгосрочной перспективе.

Предлагаем видеорезюме второго дня форума.