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Бизнес и технологии

В Давосе обсудили миграционный ответ ЕС на войну в Украине

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Участники заседания по проблемам климата в Давосе, 24 мая 2022 г.
Участники заседания по проблемам климата в Давосе, 24 мая 2022 г.   -   Авторское право  Markus Schreiber/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Второй день Всемирного экономического форума в Давосе совпал с началом четвёртого месяца российского вторжения в Украину, в результате которого миллионы украинцев были вынуждены бежать в соседние страны. В Давосе во вторник обсуждали миграционный ответ Евросоюза на происходящее, его озвучил вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

В заседании участвовала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, которая рассказала, что Кишинёв ожидает от Брюсселя в данной ситуации и в долгосрочной перспективе.

Предлагаем видеорезюме второго дня форума.