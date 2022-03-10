Обход блокировок в России: что такое VPN и безопасно ли его использовать

Всего за две недели вторжения России на Украину российские власти уже запретили более 200 сайтов. 300 компаний ушли из страны. Растут опасения, что правительство может пойти на отключение РФ от глобальной Сети.

СМИ закрываются за несоблюдение нового российского закона, согласно которому распространение "ложной информации" о событиях на Украине карается лишением свободы на срок до 15 лет.

Чтобы попасть под действия новых правил достаточно просто назвать российское вторжение на Украину "войной", а не "специальной операцией".

Для обхода цензуры россияне скачивают VPN - виртуальные частные сети. Это позволяет получить доступ к информации, как если бы вы были за границей.

Как работает VPN?

"Когда вы подключаетесь к VPN, программное обеспечение создает зашифрованный туннель между вами и удаленным сервером", - объясняет эксперт по VPN Саймон Мильяно.

В результате этого процесса ваш IP-адрес - уникальный идентификатор, сообщающий веб-сайтам о вашем местоположении, меняется. "Допустим, сайт пытается блокировать российский трафик. При включенном VPN вы ему больше не кажетесь россиянином, он думает, что вы зашли из Лондона, Парижа или любой другой точки мира", - сказал Мильяно.

На прошлой неделе приложения VPN стали самыми скачиваемыми в App Store и Google Play в РФ. Данные мониторинговых компаний показали, что спрос на VPN вырос на 633% за неделю, поскольку Россия заблокировала Twitter и Facebook в стране.

Эксперты задаются вопросом, смогут ли российские власти полностью запретить гражданам пользоваться VPN. Один из действенных способов - это определить трафик VPN на уровне сети и заблокировать его. Тогда VPN перестанет работать.

"Это довольно сложно, особенно для крупнейших VPN, платных VPN с большим бюджетом, - поясняет Мильяно. - Эти приложения постоянно скрывают трафик и выполняют так называемую обфускацию. Так это работает, например, в Китае".

По его словам, именно по этой причине, некоторые VPN там еще не заблокированы, несмотря на то, что "Китай - самая передовая страна в мире в плане цензуры".

"Но, как вы знаете, они (Россия - прим.) все более тесно сотрудничают с Китаем, и я уверен, что будут делиться информацией", - подчеркнул эксперт.

Как выбрать VPN?

Существует огромная разница между бесплатными и платными VPN, считает Мильяно. "Если вы можете позволить себе платить, я рекомендую платить, потому что деньги будут потрачены не зря", - отмечает он.

Эксперт советует убедиться, что выбранный провайдер хорошо известен и о нем есть много информации в интернете из достоверных источников.

"VPN сам по себе абсолютно безопасен. Но провайдер VPN может быть скомпрометирован. Это может быть государственный субъект или правительство, выдающее себя за VPN-провайдера. Тогда государство сможет получить доступ ко всему вашему трафику", - говорит Мильяно.