"Нет доступа": Роскомнадзор блокирует Twitter и доступ к сети Facebook

Российские власти усилили давление СМИ и россиян, не придерживающихся официальной позиции Кремля в отношении войны на Украине, которую Москва называет спецоперацией.

В пятницу президент России Владимир Путин подписал срочно принятый Госдумой федеральный закон, о крупных штрафах и уголовном наказании за призывы к антироссийским санкциям и за фейки, дискредитирующие Вооруженные силы.

Роскомнадзор заблокировал Twitter и доступ к сети Facebook на территории Российской Федерации.

Алисия Ванлесс, Фонд Карнеги за международный мир: "Блокировка государственных российских СМИ вызвало ответную реакцию России в виде блокировки цифровых платформ со штаб-квартирами в западных странах, что лишило Россию ключевого канала, через который известные россияне выражали свое недовольство войной. Таким образом, это лишает их и ключевой формы протеста. Но эти блокировки также ограничивают доступность прямых публичных обращений, таких как обращение президента Украины Зеленского к российскому народу, чтобы попытаться подорвать поддержку вторжению".

CNN из-за принятия закона об уголовной ответственности за распространение ложной информации о вооруженных силах РФ, прекращает вещание в Росси. Bloomberg и BBC приостанавливают работу журналистов в РФ. Правоохранительные органы снова предупредили россиян об ответственности за участие в несанкционированных акциях.