Узбекистан подводит итоги 30-летней независимости

В сентябре Узбекистан отмечает 30-летие независимости. В последние годы в стране были запущены масштабные реформы, их цель — освободиться от пережитков советского экономического наследия, полностью либерализировать экономику и привлечь в страну иностранных инвесторов. В августе тысячи представителей бизнеса смогли обсудить перспективы развития с президентом республики. Многое ещё, конечно, предстоит сделать, но перемены уже налицо.

“Благодаря экономическим реформам последних лет, резко улучшился инвестиционный климат Узбекистана, — уверен Илхом Умрзаков, директор высшей школы бизнеса и предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана. — Одно из главных направлений политики страны — обеспечение верховенства закона. В том числе — защита прав инвесторов".

Ташкентский Металлургический Завод, введённый в эксплуатацию в прошлом году, — один из крупнейших инвестиционных проектов в новейшей истории Узбекистана. Объем иностранных инвестиций в экологически чистое производство составил 226 миллионов евро. Оборудование на завод поставил один из европейских лидеров в этой отрасли итальянский концерн Danieli.

“Этот завод имеет стратегическое значение для Республики Узбекистан и является важным звеном в формировании промышленного кластера в металлургической отрасли”, — говорит Бекали Турабеков, директор по производству Ташкентского металлургического завода.

В последние годы в стране стремительно развивается сектор IT-технологий. Инкубаторы для стартапов, менторские программы, акселераторы, треннинги и воркшопы — первый в Узбекистане IT парк открылся в Ташкенте в 2019 году. Число его резидентов с каждым днём растёт, они освобождены от налогов и имеют доступ к современной и динамичной площадке для инноваций. Стратегия государства — привлечь в современную отрасль молодёжь. Например, проект «миллион программистов» предлагает школьникам бесплатные онлайн курсы для будущих гениев цифровых технологий.

По словам генерального директора парка Фархода Ибрагимова, его главная задача — привлечь иностранных инвесторов, крупные международные IT-компании и предоставить им в распоряжение лучшие таланты Узбекистана.

Стартап zip24 был создан одним из резидентов IT-парка. Он предлагает комплексное облачное решение для управления логистикой и цепочками поставок компаниям, связанным с электронной коммерцией. zip24 позволяет скрупулёзно отслеживать товар в любой точке маршрута, в том числе и на международных треках, контролировать платежи, оптимизировать сроки и маршруты доставки, а также — операционные затраты. zip24 нашёл клиентов в более чем 25 странах и привлёк более 1 миллиона евро иностранных инвестиций.

“С каждым годом и каждым месяцем мы растём. И к нашей компании проявляется очень большой интерес”, — считает региональный руководитель компании Анвар Турдибаев.

Ещё один резидент IT — парка, молодой и динамичный Акмаль Пайзиев часто лично проверяет, как работает работающий под его руководством сервис MyTaxi. Популярное приложение доступно в 7 крупных городах страны и, в частности, использует собственные карты. Они позволяют учитывать мельчайшие нюансы местной географии и, например, точно указывать адрес или точку ожидания. Ещё один популярный в стране IT продукт — служба доставки еды Express24 — крупнейшая на узбекском рынке. Акмаль Пайзиев говорит, что планируется расширение бизнеса есть и новые идеи и предложения:

“Я вижу у нашего бизнеса большие перспективы как внутри страны, так и в регионе. Я говорю про Центральную Азию. Мы почти каждую неделю общаемся с инвесторами и у них есть интерес вкладывать в наши бизнесы”.

В докладе Всемирного Банка «Ведение бизнеса 2020» Узбекистан был включён в список двадцати стран, достигших наибольшего прогресса в улучшении делового климата.

Ветер перемен даёт большой стимул новому поколению бизнесменов, которые говорят, что видят в современном независимом Узбекистане множество новых возможностей и перспектив.