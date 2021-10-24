Узбекистан: выборы признаны состоявшимися

В Узбекистане закрылись избирательные участки. комиссии подсчитывают голоса, поданные на выборах президента республики. На высший пост претендуют пять кандидатов, в том числе одна женщина. Однако наблюдатели не сомневаются в победе действующего главы государства Шавката Мирзиёева. На прошлых выборах он, по официальным данным, набрал 88%.

Явка, по предварительным данным, составила более 80%, и это без учета узбекских граждан, голосовавших за рубежом. Так что выборы признаны состоявшимися.

Экзитполы в Узбекистане не проводятся; предварительные официальные результаты ЦИК должен опубликовать в понедельник утром, а окончательные — в течение недели.

За избирательным процессом следят тысячи международных наблюдателей. На Западе говорят об успешных реформах Мирзиёева — правда, в основном экономических — а также о важной роли Узбекистана в регионе, на фоне непростой ситуации в соседнем Афганистане.