«Биржа идей»: работа из дома — наше будущее?

Работа из дома всё больше набирает популярность, а во время пандемии она стала ещё и необходимостью. В настоящее время 18 процентов трудящихся постоянно работают из дома. Недавнее исследование Чикагского университета показало, что этот процент может легко удвоиться при уже существующем уровне технологий. А это значит, что очень скоро мы можем оказаться в мире, где из дома работают более миллиарда человек.

Страна, в которой развитие удалённой работы идёт наиболее быстрыми темпами — это Эстония. Её также часто называют самой передовой страной в области цифровых технологий. Эстонский министр здравоохранения и труда Танель Кийк в интервью нашей передаче сказал, что «мир труда не может оставаться в неизменной форме и новые формы организации труда это хорошее дело», значит «гиг-экономика» (при которой рабочая сила не имеет постоянного контракт) не только никуда не денется, но будет продолжать расти.

Адам МакХейл, вице-президент компании Cisco, обеспечивающей инфраструктуру интернет-связи в интервью «Бирже идей» обратил внимание на то, что основная нагрузка по поддержанию удалённой работы по-прежнему ложится на проводной интернет, как показывают данные, собранные во время пандемии.

Такие компании как Амазон и Алибаба существенно изменили то, как люди живут и работают. Но несмотря на успех, измеряемый миллиардами долларов, компании работающие через интернет всё ещё подвергаются критике. Шехерезада Сафла рассказала, как работающий в Дохе мобильный сервис доставки Snoonu пытается защитить интересы людей. Чтобы пощадить курьеров, работодатель принимает во внимания погодные условия. Во время летнего зноя ни один из них не будет доставлять заказ на велосипеде. Более двухсот пятидесяти энергичных молодых людей из тридцати пяти стран переживают благодаря цифровым технологиям трансформацию условий труда. Этот креативный стартап сумел найти свою рыночную нишу.