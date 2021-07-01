С 1 июля в Москве стартовала ревакцинация от COVID-19. Пройти ее можно любой из зарегистрированных в России вакциной в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва". С 5 июля будет открыта запись на ревакцинацию в городских поликлиниках. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

"Прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма "дельта", из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее. Сам я уже сделал прививку второй раз", - отметил Собянин.

На сегодня в Москве в наличии имеются "Спутник V" (два компонента) или новая однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт". При этом не важно, какой из четырех зарегистрированных вакцин в России, вы привились в первый раз, сообщил мэр.

В конце июня стало известно, что вакцина "Ковивак" снова закончилась в прививочных пунктах Москвы. Ранее в гражданский оборот в России запустили 1 млн доз препарата. Запись на прививку этой вакциной приостановлена.

Вакцинацию "КовиВаком" в Москве приостанавливают второй раз за месяц, впервые это произошло 22 июня, а возобновили прививки 25-го.

Что касается порядка ревакцинации от COVID-19, по словам Собянина, в обычных условиях она будет проводиться раз в год.

"Но сегодня, с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через шесть месяцев", - написал он.

При этом мэр посоветовал через полгода привиться и тем, кто перенес коронавирусную инфекцию.

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из более 119 пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы".