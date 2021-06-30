Владимир Путин рассказал, какой вакциной привился и почему

Владимир Путин привился "Спутником-V": об этом российский президент рассказал во время ежегодной прямой линии. По словам главы государства, он сделал такой выбор из-за длительности действия препарата, а также как верховный главнокомандующий — российских военнослужащих прививали именно "Спутником".

Путин подчеркнул, что по-прежнему не поддерживает обязательную вакцинацию, но регионы, которые приняли такое решение, действуют в рамках закона.

Владимир Путин, президент России:

"Я не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения. <...> Но в случае подъёма заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Это в рамках закона ещё 1998 года".

В России уже более 20 регионов объявили о введении обязательной вакцинации некоторых категорий граждан — на фоне резко растущей заболеваемости и смертности. За минувшие сутки в стране от Covid-19 скончались 669 человек: это антирекорд за всё время пандемии. Врачи ранее подтвердили, что в России, как и во многих других государствах, штамм "Дельта" вытеснил все остальные вариации коронавируса.

В то же время в Москве в среду сообщили о некотором снижении показателей: число новых случаев за сутки оказалось самым низким за две недели. В столице действуют несколько ужесточённые меры безопасности, например в рестораны пускают только по предъявлении электронного сертификата.