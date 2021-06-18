VivaTech-2021: ода французским стартапам

Vivatech в Париже назван крупнейшим в Европе событием в области стартапов и технологий. В этом году это особо примечательно - событие имеет место, многие участники и гости приехали во французскую столицу, другие же присоединяются онлайн.

Это окно в мир французских инноваций. Давайте познакомимся с некоторыми из видных фигур.

К нам присоединился Морис Леви, председатель Publicis и один из соучредителей VivaTech. Морис, хорошо вернуться сюда физически.

Каково быть среди людей после пандемии?

— Это похоже на выживание. Похоже, мы снова живем. И это самое первое мероприятие, на котором люди присутствуют физически. После того, как мы почти два года общались с людьми по видео, и вы понимаете, что они существуют во плоти, с улыбкой на лице, это действительно приятно видеть.

Теперь перейдем к одному из исторических партнеров Vivatech, французской группе предметов роскоши LVMH. На наш вопрос отвечает директор по информационным технологиям компании Франк Ле Моал.

Пандемия изменила наши отношения с технологиями. Как это изменило наше отношение к предметам роскоши?

— Я думаю, пандемия стала невероятным ускорителем. Знаете, за несколько дней нам пришлось превратиться из полностью физической компании в полностью цифровую. А ведь наша компания основана на давних традициях ремесленников, ручного производства, передачи навыков ручной работы. А потом внезапно появился Covid, и через несколько дней или недель нам пришлось пройти через эту полную цифровую трансформацию.

Разве не существует своего рода конфликта между миром роскоши, основанного на эксклюзивных впечатлениях и эксклюзивных продуктах, и цифровым миром, который на самом деле предназначен для охвата максимального количества людей по низкой цене - по крайней мере, это мой опыт работы в цифровом мире - разве между этими двумя понятиями не возникает конфликта?

— Это были настоящие дебаты. В течение многих лет об этом ведутся споры, но я думаю, что ситуация действительно меняется. Сегодняшние технологии все больше позволяют нам с помощью цифровых средств предоставлять нашим клиентам индивидуальный подход. Этого ожидают наши клиенты. Вдобавок к этому, технологии позволят нам улучшать наши веб-сайты и приложения, чтобы иметь что-то абсолютно уникальное для наших клиентов – то, что они от нас ждут.

Проблемы окружающей среды находятся в центре внимания на пути выхода из пандемии, и, конечно же, в основе всего этого лежит транспорт.

Клотильда Дельбос, генеральный директор нового бренда Renault под названием Mobilize, объясняет, в чем суть стартапа.

— Mobilize - это будущее Renault, что, кстати, правда, потому что мы убеждены, что мир мобильности меняется. Люди переходят от владения автомобилем к пользованию автомобилем, и это именно то, что Mobilize хочет предложить. Mobilize - это три вещи, мы объединяем предложения в области мобильности, в области энергетики и в сфере передачи данных. Мы объединяем все это воедино, потому что они очень тесно связаны. Мобильность должна быть электрической, следовательно, нам нужно способствовать этой электрической мобильности.

Теперь поговорим об аккумуляторах. Срок службы авто аккумулятора - большая проблема для тех, кто хочет купить электромобиль. Но также, что делать с ними в конце их жизни? Что происходит с батареями потом? Что нам с ними делать? Что Mobilizeнамерен с ними делать?

— У нас 10-летний опыт в области электромобильности. Теперь мы возвращаемся к первым аккумуляторам, и пытаемся понять, что мы можем с ними делать. Во-первых, мы поняли, что их жизненный цикл намного дольше, чем мы думали вначале. И когда они уже недостаточно хороши, потому что плохо заряжаются, мы можем вынуть их из машин и дать им вторую жизнь и использовать, к примеру, как стационарные аккумуляторы энергии для различных целей.