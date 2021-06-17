Лауреаты премии Европейский изобретатель-2021: кто они?

Наши общество и экономика не смогут развиваться без творчески мыслящих личностей. Одни из самых заметных из них Европейское патентное ведомство отметило премией Европейский изобретатель.

Категории премии Европейский изобретатель включают промышленность, исследования, малый и средний бизнес, а также награда за достижения на протяжении всей жизни. Победителем в этом году стал немецкий физик Карл Лео, изобретение которого есть почти в каждом смартфоне.

Мне всегда было очень любопытно, еще в детстве я хотел разобрать всю технику вокруг меня, за что родители прозвали меня "техник" Карл Лео физик, лауреат премии Европейский изобретатель

Его прозвище в настоящее время - "Папа органической электроники". Своими инновациями физик, инженер, профессор и успешный предприниматель перевернул электронную промышленность с ног на голову.

Когда я начал работать над органическими полупроводниками, это были экзотические материалы, которые были интересны с физической точки зрения. Были новые явления, но никто не верил в их практическое применение Карл Лео физик, лауреат премии Европейский изобретатель

Органические полупроводники сделаны из углерода. Их можно превратить в порошок или жидкость, и они светятся под напряжением.

Лео полностью улучшил их небольшую эффективность, добавив совсем небольшое количество других материалов, создав коктейль, который в конечном итоге увеличил коэффициент проводимости в 1 миллион раз. Этот прорыв произошел в 1998 году, когда его команда создала первый эффективный органический светодиод под названием OLED.

У органических полупроводников существует два принципа. Либо вы заряжаете их энергией и создаете свет для освещения или дисплеев, либо поглощаете свет и создаете энергию благодаря солнечному модулю Карл Лео физик, лауреат премии Европейский изобретатель

OLED-светодиоды Карла Лео значительно улучшают энергоэффективность, яркость и цветовое разрешение. Вот почему сейчас вы можете найти их почти в каждом смартфоне, планшете, телевизоре с плоским экраном и многих солнечных модулях.

Действительно, я рад своим достижениям, но самое интересное - это то, что вы пока не поняли Карл Лео физик, лауреат премии Европейский изобретатель

От OLED до более экологичного пластика и защиты морских птиц… Ожидается, что финалисты премии помогут ускорить экономический рост и улучшить повседневную жизнь.

Сейчас на связи с нами пресс-секретарь Европейского патентного ведомства Луис Беренгер Хименес.

Почему так важно чтить достижения европейских изобретателей?

— Эти изобретатели посвящают свою жизнь решению величайших проблем нашего времени. С их находчивостью, их творческим подходом. Поэтому мы хотим показать миру их невероятную работу, влияние, которое могут иметь инновации, и их способность сделать мир умнее, безопаснее и устойчивее. Премия Европейский изобретатель дает нам уникальную возможность познакомиться с настоящими увлекательными историями инноваций, настойчивости и успеха. Благодаря этой премии мы узнаем имена самых лучших и ярких изобретателей, которые вдохновляют следующее поколение. По крайней мере, мы на это надеемся. И так как это онлайн-мероприятие - его влияние становится все более глобальным.

Финалисты и победитель в категории Промышленность:

Финалисты и победитель в категории Исследования:

Финалисты и победитель в категории Страны вне Европейского патентного ведомства

Финалисты и победитель в категории Малый и средний бизнес

Финалисты и победитель в категории Жизненные достижения

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