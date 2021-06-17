Лауреаты премии Европейский изобретатель-2021: кто они?

Наши общество и экономика не смогут развиваться без творчески мыслящих личностей. Одни из самых заметных из них Европейское патентное ведомство отметило премией Европейский изобретатель.
Категории премии Европейский изобретатель включают промышленность, исследования, малый и средний бизнес, а также награда за достижения на протяжении всей жизни. Победителем в этом году стал немецкий физик Карл Лео, изобретение которого есть почти в каждом смартфоне.
Его прозвище в настоящее время - "Папа органической электроники". Своими инновациями физик, инженер, профессор и успешный предприниматель перевернул электронную промышленность с ног на голову.
Органические полупроводники сделаны из углерода. Их можно превратить в порошок или жидкость, и они светятся под напряжением.
Лео полностью улучшил их небольшую эффективность, добавив совсем небольшое количество других материалов, создав коктейль, который в конечном итоге увеличил коэффициент проводимости в 1 миллион раз. Этот прорыв произошел в 1998 году, когда его команда создала первый эффективный органический светодиод под названием OLED.
OLED-светодиоды Карла Лео значительно улучшают энергоэффективность, яркость и цветовое разрешение. Вот почему сейчас вы можете найти их почти в каждом смартфоне, планшете, телевизоре с плоским экраном и многих солнечных модулях.
От OLED до более экологичного пластика и защиты морских птиц… Ожидается, что финалисты премии помогут ускорить экономический рост и улучшить повседневную жизнь.
Сейчас на связи с нами пресс-секретарь Европейского патентного ведомства Луис Беренгер Хименес.
Почему так важно чтить достижения европейских изобретателей?
— Эти изобретатели посвящают свою жизнь решению величайших проблем нашего времени. С их находчивостью, их творческим подходом. Поэтому мы хотим показать миру их невероятную работу, влияние, которое могут иметь инновации, и их способность сделать мир умнее, безопаснее и устойчивее. Премия Европейский изобретатель дает нам уникальную возможность познакомиться с настоящими увлекательными историями инноваций, настойчивости и успеха. Благодаря этой премии мы узнаем имена самых лучших и ярких изобретателей, которые вдохновляют следующее поколение. По крайней мере, мы на это надеемся. И так как это онлайн-мероприятие - его влияние становится все более глобальным.
Финалисты и победитель в категории Промышленность:
- Пер Жизль Дюпесланд (Норвегия) - Лучший способ назального ввода лекарств
Кристоф Гюртлер, Вальтер Лейтнер и команда (Германия) - Использование углекислого газа для создания более экологичных пластмасс
Ян ван дер Темпель (Нидерланды) - Безопасная транспортировка на морские платформы
Финалисты и победитель в категории Исследования:
- Марко Донолато и команда (Италия/Дания) - Магнитные наночастицы для диагностики заболеваний
- Роберт Н. Грасс (Австрия) и Венделин Старк (Швейцария) - Хранение данных на основе ДНК
- Матиас Финк и Микаэль Тантер (Франция) - Метод ультразвуковой визуализации с использованием поперечных волн
Финалисты и победитель в категории Страны вне Европейского патентного ведомства
- Бо Пи и Йи Хе (Китай) - Датчики отпечатков пальцев в реальном времени для большей безопасности
- Ким Льюис и Слава С. Эпштейн (США/Россия) - Инструменты для выращивания микробов
- Сумита Митра (Индия/США) - Восстановление улыбки с помощью наноматериалов
Финалисты и победитель в категории Малый и средний бизнес
- Кармен Ихоса (Испания) - Превращение листьев ананаса в экологичную альтернативу коже
- Бен Кибел и Пит Кибел (Великобритания) - Безопасный рыболовный крючок для спасения морских птиц
- Хенрик Линдстрем и Джованни Фили (Швеция) - Гибкие солнечные элементы для портативных устройств
Финалисты и победитель в категории Жизненные достижения
Метин Колпан (Германия) - Эффективные инструменты для анализа нуклеиновых кислот
Карл Лео (Германия) - Достижения в области органических полупроводников
Гордана Вуньяк-Новакович (Сербия/США) - Достижения в области тканевой инженерии