ВОЗ: за четыре года число лесных пожаров в Европе выросло на 57 %

Этим летом лесные пожары вспыхнули во Франции, Германии, Греции, Испании и Португалии; при тушении возгораний во Франции и Италии погибли пожарные. С начала года по 22 июля в Европе было зафиксировано 1 254 пожара (источник на английском языке), которые выделили более 8,31 млн тонн CO₂.

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Поразительно, но лесные пожары в Европе становятся все более частыми и интенсивными, заявило в пятницу Европейское отделение ВОЗ. Португалия и Испания сообщили о двукратном росте числа пожаров в этом году по сравнению с тем же периодом 2025 года. С 2022 года количество лесных пожаров в Европейском регионе ВОЗ увеличилось на 57 %. Только в прошлом году выгорело около 2,2 млн гектаров, а к 22 июля нынешнего года уже было уничтожено 254 388 гектаров, по данным Европейской информационной системы о лесных пожарах (EFFIS).

Рост числа зарегистрированных лесных пожаров в процентах WHO Europe

И ситуация будет только ухудшаться.

«По мере того как изменение климата ведет к потеплению планеты, нам нужно готовиться к более частым и более интенсивным лесным пожарам», — заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Анри П. Клюге.

Пожары не только разрушают средства к существованию, вынуждают людей эвакуироваться, нарушают работу систем здравоохранения и уносят жизни, но и наносят ущерб здоровью людей на расстоянии многих километров.

«Воздействие на здоровье выходит далеко за пределы зоны огня», — отметил он.

Дым от лесных пожаров может распространяться на сотни километров, ухудшая качество воздуха далеко за пределами зоны возгорания. В нем содержится опасная смесь загрязняющих веществ, таких как PM2.5, NO₂, озон, ароматические углеводороды и свинец. Когда горят дома или здания, в атмосферу дополнительно попадают токсичные химикаты из электронного оборудования, мебели, пластика и красок.

«Дым может перемещаться на большие расстояния, усугубляя сердечно‑сосудистые и респираторные заболевания и влияя на психическое здоровье, особенно у пожилых людей, детей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями», — сказал Клюге.

Он призвал правительства обеспечить своевременную подачу «предупреждений о лесных пожарах, погоде и качестве воздуха, четкие рекомендации по охране здоровья и доступную первичную и неотложную медицинскую помощь».

«Люди, живущие в пострадавших районах или проезжающие через них, должны следовать официальным рекомендациям, отдаляться от активных очагов возгорания, когда это безопасно, избегать необязательных поездок и надевать хорошо прилегающую защитную маску, если им приходится находиться на улице рядом с дымом от лесных пожаров», — сказал Клюге.