Украина и Россия обмениваются военнопленными в рамках стамбульского соглашения

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В четверг Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными в соответствии со стамбульским соглашением от 2 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе последнего обмена речь идет о "тяжелораненых и тяжелобольных воинах".

Координационный штаб Украины по лечению военнопленных выступил с заявлением, в котором говорится, что "это часть большого обмена, который продолжается поэтапно".

"Этим солдатам требуется срочная медицинская помощь, и им будет оказана полная поддержка, включая психологическую реабилитацию и финансовую компенсацию за время пребывания в плену", - говорится в сообщении координационного штаба.

Киев не раскрывает, сколько украинских защитников было обменено на каждом этапе. Ожидается, что украинские власти обнародуют эту информацию после завершения обмена.

Киев сообщил, что многие из тяжелораненых солдат, вернувшихся домой в четверг, участвовали в боевых действиях на территории Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей.

Некоторые из вернувшихся солдат считались "пропавшими без вести", а многие находились в российском плену уже более трех лет.

Последние несколько дней Киев и Москва проводят обмен военнопленными. В ходе переговоров в Стамбуле стороны договорились об обмене молодыми солдатами до 25 лет, а также тяжелоранеными и больными военнопленными.

Они также договорились о репатриации тел погибших солдат.

В среду Украина заявила, что вернула тела 1 212 павших защитников. Репатриация была проведена благодаря скоординированным усилиям Службы безопасности Украины (СБУ), Вооруженных сил, Министерства внутренних дел, аппарата омбудсмена, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других учреждений национальной безопасности и обороны.

Операцию также поддержал Международный комитет Красного Креста.

Официальные лица подчеркнули, что следственно-криминалистические группы Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения работают над тем, чтобы опознать тела в кратчайшие сроки.

Владимир Мединский, помощник президента России Владимира Путина и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, заявил, что Украина возвратила останки 27 российских военнослужащих.

Украинская сторона не сообщила, сколько тел российских военных было передано Москве.

После встречи в Турции 2 июня Мединский заявил, что Россия передаст Украине 6000 тел украинских солдат и офицеров.