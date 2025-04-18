Технологические гиганты и Белый дом: как второй срок Трампа изменил расстановку сил

РЕКЛАМА

С того момента, как основатели и главы крупнейших технологических компаний США — Джефф Безос (Amazon), Марк Цукерберг (Meta), Тим Кук (Apple) и Сундар Пичаи (Google) — заняли первые ряды на инаугурации президента Дональда Трампа в январе, стало ясно, что во второй срок 47-го президента США отношения между Кремниевой долиной и Белым домом станут куда более тесными и прагматичными.

Ирония в том, что всего несколько лет назад эти же фигуры были в числе главных критиков Трампа. Во время его первого срока они выступали против многих инициатив администрации, от политики в сфере иммиграции до выхода США из Парижского соглашения по климату. Тогда технологические гиганты предпочитали держаться на расстоянии. Сегодня — они в первых рядах.

Одним из символов новой эры стал Илон Маск — основатель SpaceX и Tesla, ныне один из самых влиятельных сторонников Трампа. По информации источников, Маск пожертвовал около 300 миллионов долларов на поддержку избирательной кампании, а после победы стал неофициальным «царём эффективности» в окружении президента, предлагая радикальные реформы в управлении государством по образцу корпоративного сектора.

Однако, несмотря на первоначальное сближение, отношения между Трампом и технологическим сектором вновь оказались напряженными. Причиной стала новая волна экономического протекционизма.

Объявление Трампом о введении пошлин в так называемый «День освобождения» ознаменовало начало нового витка торговой войны. Хотя администрация предоставила 90-дневную паузу для переговоров, рынок уже отреагировал резкими колебаниями, а крупные технологические компании оказались в эпицентре политико-экономического шторма.

По словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, если переговоры зайдут в тупик, ЕС в свою очередь введет тарифы на услуги США с положительным сальдо.

«Для них Европа — очень привлекательный, богатый рынок», — сказала фон дер Ляйен в интервью Die Zeit.

«Здесь проживает 450 миллионов человек с высоким уровнем доходов. Это означает огромный оборот и колоссальные прибыли от цифровых услуг. Ни одна компания не хочет потерять доступ к этому рынку», - сказала председатель Европейской комиссии.

Еврокомиссия рассматривает возможность введения ограничений, которые могут ударить по таким корпорациям, как Meta, Google и Apple. Пока идут консультации, остаётся открытым вопрос: как далеко готов зайти Евросоюз в ответ на шаги администрации Трампа?

Вашингтон, в свою очередь, настаивает, что новые тарифы необходимы для восстановления «экономического суверенитета» США. Но если ответ Европы окажется жёстким, именно технологический сектор, недавно ставший союзником Белого дома, может понести наибольшие потери.

1. Решения в области высоких технологий

Европейские цифровые реформы, направленные на борьбу с нелегальным контентом в сети и нарушением рынка электроники, попали под огонь технологических гигантов. В центре спора — два ключевых законодательных акта ЕС: Закон о цифровых услугах (DSA) и Закон о цифровых рынках (DMA), которые Брюссель продвигает как меры по обеспечению прозрачности и справедливости в цифровой среде.

С момента вступления республиканской администрации президента США Дональда Трампа в должность, представители Белого дома открыто критикуют эти меры. Один из наиболее резких голосов — старший советник президента Питер Наварро — обвинил ЕС в ведении "правовой войны" против американских технологических компаний.

В ответ на критику Еврокомиссия заняла жёсткую позицию. Представители блока заявили, что не намерены идти на уступки в цифровом регулировании, даже в рамках более широких торговых переговоров с США.

Тем не мение несколько лет тому назад Европейская комиссия инициировала несколько расследований в рамках DSA, но ни одно из них так и не было закончено.

В то же время в Брюсселе заверяют, что применение DMA и DSA осуществляется строго на основе регламента, без дискриминации компаний по происхождению. Однако в условиях разгорающейся торговой войны и ввода США новых тарифов, критики всё чаще называют эти расследования политически мотивированными, поскольку подавляющее большинство компаний под прицелом ЕС — американские.

Более медленно продвигается реализация DSA. Значимый прогресс наблюдается лишь в одном громком деле — против платформы X (бывший Twitter), обвиняемой в разрешении использования т.н. "тёмных шаблонов" и неспособности контролировать распространение незаконного контента.

Ситуация осложняется личным участием Илона Маска, главы X и близкого советника президента Трампа. Согласно заявлению Комиссии, Маск может быть привлечён к персональной ответственности и оштрафован в случае признания нарушений, а в расчёт будут браться доходы не только X, но и аффилированных компаний, таких как SpaceX и Neuralink. Штрафы по DSA могут достигать 6% от годовой глобальной выручки компании.

Тем временем в самих США растет давление на «большие технологии» . Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала судебный процесс против Meta, обвиняя компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке вследствие покупки Instagram и WhatsApp.

Слушания в этом деле стартовали 14 апреля, и судебное разбирательство может иметь далеко идущие последствия для глобального цифрового ландшафта.

2. Starlink

На фоне растущей торговой напряженности между Европейским союзом и США, спутниковая система Starlink, принадлежащая Илону Маску, неожиданно оказалась в центре внимания европейских политиков. Стремление ЕС сократить стратегическую зависимость от американских технологий уже выходит за рамки цифровых платформ и теперь затрагивает космическую инфраструктуру.

Некоторые страны-члены ЕС выражают все большую обеспокоенность зависимостью от частной спутниковой сети, находящейся под контролем главы Tesla и SpaceX. Хотя прямо о возмездии в рамках тарифной борьбы не говорится, эксперты отмечают, что Starlink оказался втянут в орбиту торговой войны.

После вторжения России в Украину спутники Starlink стали ключевым элементом в обеспечении интернет-связи на линии фронта и в пострадавших регионах. Их роль в поддержке украинской инфраструктуры признаётся как в Киеве, так и в западных столицах. Более того, некоторые страны ЕС, в частности Польша, активно участвовали в финансировании терминалов Starlink для украинских пользователей.

Но несмотря на свою важность в зоне конфликта, в Европе система Starlink остается маргинальной: высокие цены и более низкая скорость по сравнению с традиционными широкополосными операторами делают её непривлекательной для бытовых потребителей.

Понимая стратегические риски зависимости от одной частной системы, Евросоюз пытается разработать собственные альтернативы. На стадии активной разработки находится проект IRIS² — европейская спутниковая группировка, нацеленная на предоставление защищенных правительственных и гражданских коммуникаций.

3. Государства-члены ЕС призывают ввести цифровой налог

На фоне обостряющейся торговой напряженности между США и Европейским союзом, Брюссель и ключевые столицы ЕС начинают рассматривать цифровые технологии как новое поле битвы. В ответ на протекционистскую политику администрации Дональда Трампа, в том числе введение тарифов на европейский экспорт, крупнейшие экономики Европы — Франция и Германия — заявили о возможности ответных мер в сфере цифровых услуг.

Французский министр экономики Эрик Ломбар в интервью национальным СМИ предложил ограничить использование персональных данных технологическими корпорациями с помощью нового регулирования. По его словам, данные — это "черное золото" искусственного интеллекта, и ЕС должен защищать свои ресурсы так же, как нефть или газ.

Европейский рынок, насчитывающий более 450 миллионов потребителей, давно стал лакомым куском для американских гигантов, таких как Meta, Google и Amazon. Теперь Евросоюз рассматривает возможность введения цифрового налога на доходы от онлайн-рекламы — меры, которая ранее обсуждалась в рамках ОЭСР, но так и не была реализована из-за выхода США из переговоров по инициативе Трампа в январе прошлого года.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель готов к таким шагам, если Вашингтон продолжит подрывать основы цифрового сотрудничества.

Среди более жёстких опций, которые обсуждаются в кулуарах Еврокомиссии, — так называемый инструмент борьбы с принуждением, позволяющий ЕС отзывать лицензии, приостанавливать доступ к интеллектуальной собственности и ограничивать операции иностранных компаний на европейском рынке. Этот "ядерный вариант", как его окрестили в экспертной среде, может быть направлен именно против крупных американских технологических корпораций.

Однако экономисты предупреждают: любые налоговые или юридические меры в отношении Big Tech могут обернуться "палкой о двух концах". Как и тарифы Трампа, направленные якобы на защиту американского производства, такие шаги могут нанести больше вреда самим европейским потребителям и бизнесу, чем предполагаемым целям.

Пандемия COVID-19 и российская агрессия в Украине стали катализаторами переосмысления стратегической зависимости от внешних поставщиков технологий. В ответ Европейская комиссия представила амбициозную программу "технологического суверенитета", призванную снизить зависимость ЕС от зарубежных решений в сфере облачных технологий, чипов, связи и безопасности.

Однако спустя несколько лет результаты остаются разочаровывающе скромными. По официальным данным Еврокомиссии, более 90% облачных услуг в ЕС контролируются американскими провайдерами, а на долю Европы приходится лишь около 10% мирового производства микрочипов — критически важного ресурса для автопрома, обороны и аэрокосмической отрасли.

На недавней встрече группа D9+ — коалиция 13 стран-членов ЕС, включая Нидерланды, Польшу, Эстонию и Испанию, — призвала к усилению цифровой конкурентоспособности и независимости Европейского союза. Министр экономики Нидерландов Дирк Бельяартс, отвечая на запрос парламентариев, заявил, что его страна стремится "укрепить цифровую автономию правительства", в том числе за счёт разработки суверенного облака и снижения зависимости от узкого круга технологических поставщиков.

Тем не менее, как отмечают критики, разговоры о цифровом суверенитете остаются в основном на уровне деклараций, а любые меры против американских "больших технологий" в текущих условиях могут ослабить ЕС экономически и политически, подрывая усилия по стратегической консолидации.