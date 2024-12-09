Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Проверка фактов: главу МИД Германии не выдворяли с пресс-конференции в Пекине

Министр иностранных дел Китая Ван И (справа) встречается с немецкой коллегой Анналеной Баербок в Пекине в понедельник, 2 декабря 2024 года.
Министр иностранных дел Китая Ван И (справа) встречается с немецкой коллегой Анналеной Баербок в Пекине в понедельник, 2 декабря 2024 года. Авторское право  Yin Bogu/Xinhua
Авторское право Yin Bogu/Xinhua
By Mared Gwyn Jones
Опубликовано
Опубликовано
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Несмотря на ощутимую напряжённость в ходе визита Анналены Бербок в Пекин на прошлой неделе, её не выгонял с пресс-конференции министр иностранных дел Китая Вань И.

В распространённых на социальных платформах видео утверждается, что министра иностранных дел Германии попросили покинуть пресс-конференцию вместе с немецкими журналистами после того, как в ходе её встречи с китайским коллегой в Пекине возникла напряжённость.

Проведённый Euroverify анализ доказывает, что эти утверждения не соответствуют действительности. Обратный поиск изображений выявляет, что использованные в видео кадры были сняты во время первого визита Анналены Бербок в КНР в апреле 2023 года.

На оригинальных кадрах, которые можно увидеть в том числе в репортаже Euronews, видно, как в то время министр иностранных дел Цинь Ган провожает Бербок из зала по окончании пресс-конференции, при этом никаких признаков напряжённости между ними не наблюдается.

Ган занимал пост министра иностранных дел Китая до июля 2023 года, пока таинственным образом не исчез из поля зрения общественности. Китайское правительство не раскрыло никакой информации о его местонахождении, что вызвало бурные спекуляции. Ряд источников сообщили, что он умер.

Во время своего визита в Пекин на прошлой неделе Бербок встретилась с нынешним министром иностранных дел Ван И. Нет никаких доказательств того, что её выгнали со встречи, несмотря на широко распространённые утверждения. Сотрудники Euroverify обнаружили подделанное видео в Facebook, Instagram, TikTok и X, причём на четырёх языках.

Ощутимая напряжённость

Несмотря на ложные утверждения, напряжённость в отношениях между Германией и КНР была ощутима из заявлений, сделанных после встречи.

Анналена Бербок обрушилась на поддержку Пекином вторжения России в Украину, предупредив, что это может повлиять на отношения с Берлином и Брюсселем, говорится в сообщении министерства иностранных дел Германии.

Она также обратила внимание на сообщения о производстве на китайских заводах беспилотников для России, предупредив, что это нарушает "основные интересы европейской безопасности". Информацию об этом впервые обнародовало агентство Reuters, она вызвала тревогу в Брюсселе и европейских столицах.

Дипломаты ЕС со своей стороны также располагают данными о том, что Россия создала в Китае завод по производству беспилотников. Пока они не могут подтвердить их смертоносный характер и то, поставлялись ли они в Россию для использования на поле боя.

Анналена Бербок также воспользовалась визитом для критики китайского правительства за "высоко субсидируемый" рынок электромобилей, который душит европейские и немецкие предприятия.



