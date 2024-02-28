Прямой диалог между Азербайджаном и Арменией в Берлине

By Euronews

Двухдневная встреча проходит по приглашению правительства ФРГ.

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Мирные переговоры Азербайджана и Армении проходят в Берлине по предложению правительства ФРГ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приняла своих коллег, Арарата Мирзояна из Армении и Джейхуна Байрамова из Азербайджана, на уединенной правительственной вилле для двухдневной встречи. Стороны согласились на переговоры во время Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. Мирзоян и Байраймов в среду также провели двустороннюю встречу.

Анналена Бербок приветствовала прямой диалог между Баку и Ереваном.

"Мы верим, что у Армении и Азербайджана теперь есть возможность достичь прочного мира после многих лет болезненного конфликта. То, что мы видим сейчас, — это смелые шаги обеих стран, направленные на то, чтобы оставить прошлое позади и работать над достижением прочного мира для своих народов", — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербкок.

В среду президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у его страны нет планов напасть на Армению.

"Боррель заявил, что, если Азербайджан нападет на Армению, то это повлечет печальные последствия. Прежде всего, откуда Боррель взял информацию о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов. Это инсинуации господина Макрона", — сказал Алиев в Баку, куда прибыла делегация во главе с председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом.

Соседи по Южному Кавказу в декабре опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что хотят достичь мирного соглашения.

В середине февраля Азербайджан и Армения вновь обвинили друга в обстрелах на границе.