Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Взрыв в Гааге: не менее пяти погибших

Пожарные поливают из шланга место взрыва, разрушившего несколько квартир в Гааге, 7 декабря 2024 года
Пожарные поливают из шланга место взрыва, разрушившего несколько квартир в Гааге, 7 декабря 2024 года Авторское право  Phil Nijhuis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Phil Nijhuis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Следователи говорят, что причина взрыва пока неизвестна, но полиция разыскивает автомобиль, который на большой скорости уехал с места происшествия.

По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва, разрушившего многоквартирный дом в нидерланской Гааге.

По словам представителей экстренных служб, четыре человека были спасены из-под завалов и доставлены в больницу, но пока неясно, остаются ли еще под завалами люди.

Мэр города Ян ван Занен заявил, что рассматривает наихудший сценарий.

"Неизвестно, сколько людей еще находится под завалами. Но реальность такова, что шансы на выживание у них невелики", - сказал он на пресс-конференции.

Пожарные на месте взрыва
Пожарные на месте взрыва Phil Nijhuis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"Расследование причин взрыва и последующего пожара началось немедленно. Детективы работают на месте, чтобы собрать возможные улики. Полиция также обратилась к очевидцам с просьбой рассказать о случившемся", - добавил мэр.

По словам следователей, причина взрыва пока неизвестна, но полиция разыскивает автомобиль, который на большой скорости уехал с места происшествия.

Власти также сообщили, что были разрушены пять квартир, а жители 40 соседних квартир были эвакуированы.

На место происшествия направлена специальная городская поисково-спасательная группа с четырьмя собаками, обученными находить жертв.

Такая же команда ранее использовалась в Турции после разрушительного землетрясения, произошедшего на юго-востоке страны в начале 2023 года и унесшего жизни по меньшей мере 59 000 человек.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Бережливые страны ЕС стали транжирами

Брюссель смягчил правила перехода от ДВС к электромобилям. Этим довольны не все

Европарламент поддержал "защитный пункт" соглашения с Mercosur