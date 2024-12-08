Взрыв в Гааге: не менее пяти погибших

По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва, разрушившего многоквартирный дом в нидерланской Гааге.

По словам представителей экстренных служб, четыре человека были спасены из-под завалов и доставлены в больницу, но пока неясно, остаются ли еще под завалами люди.

Мэр города Ян ван Занен заявил, что рассматривает наихудший сценарий.

"Неизвестно, сколько людей еще находится под завалами. Но реальность такова, что шансы на выживание у них невелики", - сказал он на пресс-конференции.

Пожарные на месте взрыва

"Расследование причин взрыва и последующего пожара началось немедленно. Детективы работают на месте, чтобы собрать возможные улики. Полиция также обратилась к очевидцам с просьбой рассказать о случившемся", - добавил мэр.

По словам следователей, причина взрыва пока неизвестна, но полиция разыскивает автомобиль, который на большой скорости уехал с места происшествия.

Власти также сообщили, что были разрушены пять квартир, а жители 40 соседних квартир были эвакуированы.

На место происшествия направлена специальная городская поисково-спасательная группа с четырьмя собаками, обученными находить жертв.

Такая же команда ранее использовалась в Турции после разрушительного землетрясения, произошедшего на юго-востоке страны в начале 2023 года и унесшего жизни по меньшей мере 59 000 человек.