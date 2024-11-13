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Российские войска наступают на Курахово и Покровск в Донецкой области Украины

Украинский танк 110-й бригады едет по полю, возвращаясь с позиции на передовой на Покровском направлении. Донецкая область, Украина.
Украинский танк 110-й бригады едет по полю, возвращаясь с позиции на передовой на Покровском направлении. Донецкая область, Украина. Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Sasha VakulinaEuronews
Опубликовано Последние обновления
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Российские войска активизировали атаки на нескольких участках восточного фронта, пытаясь прорвать оборону Украины в Донецкой области в направлении городов Курахово и Покровск.

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Россия проводит интенсивные атаки на нескольких участках восточного фронта, пытаясь прорвать оборону Украины в Донецкой области в направлении городов Курахово и Покровск.

Недавно российские войска продвинулись в ходе двух механизированных штурмов численностью в роту в пределах и к югу от Курахова. Они особенно продвинулись в северной и северо-восточной части Дальнего и в полях к востоку и юго-востоку от населенного пункта.

ISW (Институт изучения войны) утверждает, что российские наступательные действия возле Дальнего, вероятно, направлены на обход ряда населенных пунктов к северу от Угледара вдоль шоссе. Однако это может создать серьезные трудности для наступающих российских войск.

По оценкам аналитического центра, дальнейшее продвижение российских войск к Дальному и на запад от этого населенного пункта, может заставить украинские войска отступить с позиций в кармане к северу и северо-востоку от Угледара. Это позволит российским войскам относительно беспрепятственно продвигаться вдоль трассы и в дальнейшем давить на позиции ВСУ в районе Курахова с южной стороны.

В течение лета Кремль сосредоточил свои усилия на продвижении к Покровску - важному логистическому узлу в западной части Донецкой области. В августе российские войска взяли близлежащий город Новогродовку и в настоящее время находятся менее чем в 7 километрах от Покровска. Киев срочно ввел подкрепление, чтобы попытаться остановить продвижение сил РФ.

Россия может усилить наступление в Запорожье

Украинские военные предупреждают, что в ближайшее время российские войска могут активизировать наступление в Запорожской области.

Представитель группы войск Украины "Таврия" полковник Владислав Волошин сообщил агентству Reuters, что российские силы перебрасывают подготовленные штурмовые группы на передовые позиции в оккупированной Запорожской области. Однако пока неясно, намерены ли российские военные провести единую наступательную операцию или отдельные штурмы.

Волошин уточнил, что российские силы концентрируются в районе Каменского, к северо-западу от Роботина и к югу от Запорожья, Гуляйполе, которое находится к северо-востоку от Роботина, и самого Роботина. За последние две-три недели Москва увеличила количество авиаударов на юге Украины на 30-40 %.

Дополнительные источники • ISW

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