Граждан европейских стран призвали незамедлительно покинуть Ливан

By Euronews

Власти европейских стран, на фоне усиливающихся боевых действий между Израилем и "Хезболлах", призывают своих граждан незамедлительно уехать из Ливана.

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Правительства Португалии, Дании, Испании, Франции и Великобритании призывают своих граждан незамедлительно покинуть Ливан. Причина - усиливающиеся боевые действия между радикальной группировкой "Хезболлах" и Израилем. Уехать из Ливана рекомендовали и находящимся там российским гражданам.

Пассажиры рейса, прибывшего из Бейрута Копенгаген говорят, что только сейчас почувствовали себя в безопасности.

Родайна Эль-Дивари переводит прилетевшего из Ливана мужчину: "Он говорит, что все очень плохо, особенно поездка с юга Ливана в Бейрут была чрезвычайно тяжелой. Четырнадцать часов от Сура до Бейрута. Люди очень напуганы и бегут с юга Ливана на север страны. Поездка была скверной".

В Брюсселе представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что лидеры ЕС обсудят текущую ситуацию на заседании Совбеза ООН. Стано добавил, что если возникнет необходимость в скоординированной эвакуации, ЕС готов действовать.

Петер Стано, представитель Еврокомиссии:"Все контакты, в том числе между государствами-членами Европейского Союза, сейчас происходят на самом высоком уровне: на уровне министров, премьер-министров, на уровне лидеров в Нью-Йорке. Эвакуацию как таковую, если она необходима, проводят государства-члены, которых все это коснулось. Конечно, когда возникает необходимость в координации действий на уровне всего ЕС, наша делегация на местах и штаб-квартира EAS (Европейская система оповещения) всегда готовы прийти на помощь странам-членам".

Тысячи людей на юге Ливана покинули свои дома. Израиль, заявили в ЦАХАЛ, стремится как можно быстрее завершить операцию против "Хезболлах", но готов к тому, что это может занять больше времени.