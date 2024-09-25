NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Граждан европейских стран призвали незамедлительно покинуть Ливан

Ливан
Ливан Авторское право Hussein Malla
Авторское право Hussein Malla
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Власти европейских стран, на фоне усиливающихся боевых действий между Израилем и "Хезболлах", призывают своих граждан незамедлительно уехать из Ливана.

РЕКЛАМА

Правительства Португалии, Дании, Испании, Франции и Великобритании призывают своих граждан незамедлительно покинуть Ливан. Причина - усиливающиеся боевые действия между радикальной группировкой "Хезболлах" и Израилем. Уехать из Ливана рекомендовали и находящимся там российским гражданам.

Пассажиры рейса, прибывшего из Бейрута Копенгаген говорят, что только сейчас почувствовали себя в безопасности.

Родайна Эль-Дивари переводит прилетевшего из Ливана мужчину: "Он говорит, что все очень плохо, особенно поездка с юга Ливана в Бейрут была чрезвычайно тяжелой. Четырнадцать часов от Сура до Бейрута. Люди очень напуганы и бегут с юга Ливана на север страны. Поездка была скверной".

В Брюсселе представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что лидеры ЕС обсудят текущую ситуацию на заседании Совбеза ООН. Стано добавил, что если возникнет необходимость в скоординированной эвакуации, ЕС готов действовать.

Петер Стано, представитель Еврокомиссии:"Все контакты, в том числе между государствами-членами Европейского Союза, сейчас происходят на самом высоком уровне: на уровне министров, премьер-министров, на уровне лидеров в Нью-Йорке. Эвакуацию как таковую, если она необходима, проводят государства-члены, которых все это коснулось. Конечно, когда возникает необходимость в координации действий на уровне всего ЕС, наша делегация на местах и штаб-квартира EAS (Европейская система оповещения) всегда готовы прийти на помощь странам-членам".

Тысячи людей на юге Ливана покинули свои дома. Израиль, заявили в ЦАХАЛ, стремится как можно быстрее завершить операцию против "Хезболлах", но готов к тому, что это может занять больше времени.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Волки под прицелом: правительства стран ЕС согласились упростить охоту и отлов

Штурм Угледара: российские войска угрожают с трех сторон

Как "Большая нефть" лоббирует климатическую политику ЕС?

Европейский союз Израиль Ливан Генеральная Ассамблея ООН Нападение Хезболлах