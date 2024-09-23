Бюджет и миграция: новое правительство Франции приступило к работе

By Euronews

Глава МВД Брюно Ретайо обещает "восстановить порядок" на улицах и границах.

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Вопросы бюджета и миграции были приоритетным на первом заседании нового правительства во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил членам правительства в понедельник, что начинается "новая эра" и призвал их "оставаться на пути к компромиссу".

Недавнее заявление премьер-министра Мишеля Барнье по поводу налоговых реформ вызвало споры, поскольку в интервью он ранее заявил, что "самые богатые должны внести свой вклад в национальные усилия".

Выступая по телевидению в воскресенье вечером, Барнье признал, что ключевой задачей для его правительства станет законопроект о бюджете на 2025 год, который будет обсуждаться в парламенте со следующего месяца.

Барнье призвал к "национальным усилиям, необходимым для исправления ситуации" после того, как ранее в этом году исполнительная власть Европейского союза подвергла Францию официальной процедуре за чрезмерный долг.

В понедельник он заявил: "Я не собираюсь увеличивать налоговое бремя для французов, которые и так платят больше всех налогов среди наших европейских партнеров. Ни для самых бедных, ни для работающих, ни для среднего класса. Но я не исключаю, что нужно будет приложить национальные усилия для исправления ситуации".

Среди новых министров - убежденный консерватор Брюно Ретайо, отвечающий за портфель министра внутренних дел. Ретайо, известный своими жесткими взглядами на проблемы иммиграции, пообещал в понедельник "восстановить порядок" на улицах и на границах.

Долгожданный список членов правительства, в котором преобладают консерваторы и центристы, был обнародован в субботу.

Жан-Ноэль Барро, политик-центрист, известный своей работой в области цифровых преобразований и европейской политики, стал новым министром иностранных дел.

"Министерство иностранных дел Франции будет защищать международное право для установления справедливого и продолжительного мира в Украине, на Ближнем Востоке, на Гаити, в Южно-Китайском море, а также в странах, расположенных вблизи Великих Африканских озер", - заявил Барро.