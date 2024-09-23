Первый день правительства Мишеля Барнье

By Euronews

Левые партии уже обещают вотум недоверия новому кабинету

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Новый премьер-министр Франции впервые собрал весь свой кабинет. Первый рабочий день правительства начался с завтрака в Матиньонском дворце, официальной резиденции премьера.

Мишель Барнье принял 39 министров и госсекретарей. Затем последовали официальные церемонии передачи обязанностей в рамках министерств. Глава экономического ведомства Антуан Арман принял дела от предшественника ещё в воскресенье.

В состав кабинета Барнье вошли в основном центристы из альянса президента Макрона и консервативные республиканцы. Представители левых движений, которые формально победили на парламентских выборах два месяца назад, практически не представлены в правительстве, формирование которого оказалось очень непростым.

Они обвиняют президента в слишком активном участии в процессе формирования кабинета. Левая коалиция «Новый народный фронт» планирует вынести вотум недоверия новому кабинету — решение будет принято 1-го октября, после программного выступления Мишеля Барнье перед парламентом.