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Дерзкая, но неудачная: в Нидерландах вспоминают Голландскую операцию

Парашютисты прыгают над Гинкель-Хит, Нидерланды, 21 сентября 2024 года, в честь 80-й годовщины дерзкой, но неудачной миссии Второй мировой войны под кодовым названием "Маркет Гарден".
Парашютисты прыгают над Гинкель-Хит, Нидерланды, 21 сентября 2024 года, в честь 80-й годовщины дерзкой, но неудачной миссии Второй мировой войны под кодовым названием "Маркет Гарден". Авторское право Phil Nijhuis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Phil Nijhuis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Сотни десантников парили в субботу в почти безоблачном небе над пустошью в центральной части Нидерландов, чтобы отметить 80-ю годовщину одной из самых смелых, но в итоге неудачных миссий Второй мировой войны - операции "Маркет-Гарден".

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Десантники из голландской аэромобильной бригады и парашютисты из других стран НАТО приняли участие в серии прыжков над Гинкельской пустошью. Там собрались небольшая группа ветеранов Второй мировой войны и около 60 000 зрителей.

Местный мэр Рене Верхулст назвал пустошь близ Арнема местом, "где 80 лет назад мужество, самопожертвование и надежда объединились в форме воздушно-десантных высадок в ходе операции "Маркет-Гарден". Сегодня мы чтим память отважных молодых солдат, которые рисковали и порой отдавали свои жизни за нашу свободу".

Один из участников операции, 99-летний Джефф Робертс, был в числе 12 ветеранов Второй мировой войны, присутствовавших на мероприятии в теплый осенний день.

Для участия в Голландской операции он прибыл в близлежащую деревню Вольфхезе за день до начала массового воздушного десанта в Гинкель-Хите.

"Я приземлился в Вольфхезе на планере, и нашей следующей задачей было захватить эту территорию, чтобы остальные могли прибыть на следующий день". По его словам, планы задерживались из-за плохой погоды, и к моменту прибытия десантников "в зоне высадки стало немного не по себе": немецкие войска начали боевые действия.

Жестокое немецкое сопротивление и растянутые линии снабжения

После нескольких дней тяжелых боев Джефф попал в плен и был отправлен на работы в угольную шахту в Чехословакии. Ему было 20 лет, когда он вернулся домой в конце войны.

Голландская операция (кодовое название "Маркет-Гарден") - это дерзкий план, целью которого было отбить ключевые мосты и дороги у нацистских оккупантов в Нидерландах. Тогда союзные войска в Бельгии смогли бы продвинуться в промышленный центр Германии и быстро завершить войну.

Операция предусматривала высадку почти 35 000 парашютистов в тылу врага с помощью воздушной армады планеров и других военных самолетов. Но жестокое немецкое сопротивление и растянутые линии снабжения сорвали план. Главной причиной стало то, что союзники не смогли удержать стратегически важный мост через Рейн в Арнеме в битве. Эта баталия увековечена в книге и фильме 1977 года "Слишком далекий мост".

За девять дней операции "Маркет-Гарден" погибло около 11 500 союзных войск - больше, чем во время высадки в день "Д" во Франции двумя месяцами ранее.

Воздушный десант возглавила британская 1-я воздушно-десантная дивизия. На территорию Нидерландов также были высажены десантники из 101-й и 82-й воздушно-десантных дивизий армии США и 1-й отдельной парашютной бригады Польши.

Командующий американскими войсками в Европе генерал Кристофер Каволи сказал агентству Ассошиэйтед Пресс, что то, как эти страны сражались вместе, заложило основу для альянса НАТО.

"Это тот дух, на котором мы все строим, верно? Именно дух сплоченности пронизывает альянс сегодня", - сказал Каволи.

"Ужасные события последних нескольких лет сплотили альянс, а ведь именно для этого он и существует. Он объединяется в трудные времена, - добавил он. - Он объединяется и укрепляет узы прошлого. И вы можете почувствовать это на такой памятной церемонии, как сегодня, вы чувствуете, что дух этого жив".

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