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Байден в Нормандии призвал к солидарности с Украиной

Президент Украины, премьер-министр Канады, король и королева Нидерландов участвуют в церемонии по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, 6 июня 2024 г.
Президент Украины, премьер-министр Канады, король и королева Нидерландов участвуют в церемонии по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, 6 июня 2024 г. Авторское право Lou Benoist/Pool Photo via AP
Авторское право Lou Benoist/Pool Photo via AP
By Euronnews и AP, EBU
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На торжествах по случаю 80-й годовщины высадки союзников на побережье в Нормандии Джо Байден заявил, что "склониться перед диктаторами - это просто немыслимо”. Владимир Зеленский написал: "Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас".

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Президент Украины Владимир Зеленский, вместе с 25 главами государств и правительств, принял участие в торжествах по случаю 80-й годовщины высадки союзников на побережье в Нормандии.

У трапа самолёта президента Украины и первую леди встречали французские официальные лица. По мнению организаторов церемонии, присутствие Владимира Зеленского на торжествах по случаю высадки в Нормандии рядом с мировыми лидерами, которые поддерживают борьбу Украины против российского вторжения, "неизбежно соединит ужасное прошлое Второй мировой войны с напряжённым настоящим".

"Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить сейчас", - написал Зеленский на своей странице в социальной сети X.

“Мы не отступимся от Украины", "склониться перед диктаторами - это просто немыслимо”, - заявил в свою очередь президент США, выступая в Кольвиль-сюр-Мер на американском кладбище. "Если бы мы сделали это, это означало бы, что мы забыли бы о том, что произошло здесь, на этих пляжах", - добавил Джо Байден.

Его слова стали комментарием президента-демократа к тому, что обязательства США по всему миру висят на волоске в преддверие выборов в Белый дом. Дональд Трамп, предполагаемый кандидат от Республиканской партии, заявил, что не будет защищать тех европейских союзников, которые “нерационально расходуют средства” на собственную безопасность.

Соединенные Штаты, НАТО и коалиция из более чем 50 стран твердо стоят на стороне Украины. Мы не отступимся, потому что, если мы это сделаем, Украина будет порабощена. Но на этом всё не закончится: соседи Украины окажутся под угрозой, под угрозой окажется вся Европа. Не сомневайтесь: автократы всего мира внимательно следят за тем, что происходит в Украине, чтобы увидеть, оставим ли мы эту незаконную агрессию без ответа. Мы не можем этого допустить. Сдаться хулиганам, склониться перед диктаторами - это просто немыслимо
Джо Байден
президент США

На церемонии в Кольвиль-сюр-Мер президент Франции наградил 11 американских ветеранов Второй мировой орденом Почетного легиона. Тем, кто удостоился высшей награды Франции, было от 98 до 104 лет. Макрон расцеловал каждого ветерана в обе щеки, прежде чем вручить им медаль.

Среди награждённых были Гильберт Марголь, который служил в артиллерийском батальоне, действовавшем на востоке Франции и входил в состав американских войск, освобождавших концентрационный лагерь Дахау. Среди награжденных также были Роберт Педиго, техник, специализирующийся на воздушном оружии, и Ричард Стюарт, техник связи.

Высадка в Нормандии стала крупнейшей десантной операцией в истории, Джо Байден назвал это "яркой иллюстрацией того, как альянсы, настоящие альянсы делают нас сильнее". Возможность возвращения Трампа в Белый дом заставила многих европейских лидеров опасаться, что трансатлантическое единство может пошатнуться или даже разорваться.

Перед церемонией Байден и первая леди Джилл Байден встретились с более чем двумя десятками американских ветеранов возле пляжа Омаха, где проходили самые ожесточенные бои в день "Д". Тем, кто мог стоять, помогли подняться с инвалидных колясок, чтобы они позировали для фотографий. Большинство из них пожимали Байдену руки или отдавали честь; один обнял его. Байден сказал ветерану: “Вы спасли мир”.

Стив Спилберг и Том Хэнкс, голливудские тяжеловесы, создавшие фильмы и телешоу о Второй мировой войне, стояли неподалеку. Когда ветеран армии Роберт Гибсон приблизился, первая леди схватила его за руку, чтобы помочь ему встать рядом с президентом. “Не старейте”, - пошутил 100-летний мужчина из Нью-Джерси, обращаясь к 81-летнему президенту.

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