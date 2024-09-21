Столичный регион Греции работает над защитой от наводнений

By Fay Doulgkeri

Губернатор Аттики ведет упорную борьбу за безопасность своего региона, сражаясь с бюрократическими препонами и нехваткой финансирования.

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Полным ходом идут работы по очистке русел небольших рек, угрожающих разливом. "Защита Аттики от наводнений - первоочередная задача", - заявил губернатор Аттики Никос Хардалиас во время посещения Восточной Аттики.

Хардалиас выразил обеспокоенность по поводу готовности региона к наводнениям в преддверии зимнего сезона. Ранее этот район серьезно пострадал от сильного лесного пожара, охватившего северные пригороды Афин в августе. В своем выступлении Хардалиас признал достигнутый прогресс, но признал, что Аттика все еще "не укреплена" при потенциальных рисках наводнений:

"Мы ведем борьбу с очевидным. Другими словами, мы подчеркиваем проблемы, которые должны были быть решены. Должны быть регулярные уборки, мы пытаемся рационализировать эти процедуры, навести порядок. Наша большая проблема - это проблема дублирования. То есть существуют ручьи, которые чистим мы, русла речушек, которые чистит министерство, ручьи, которые чистят муниципалитеты. Вы понимаете, что все это создает множество проблем".

Задержка важных проектов в местных органах власти из-за бюрократии или нехватки ресурсов - распространенное явление. Никос Хардалиас заявил, что столичное управление профилактическими проектами - единственное решение для защиты Аттики, и представил конкретное предложение по этому поводу:

"Та часть предложения, которая касается того, как мы должны лицензировать эти проекты, продвигается шаг за шагом, чтобы мы не теряли драгоценное время. Были предприняты некоторые важные шаги, но необходим всесторонний обзор предоставленных нам правовых инструментов, особенно финансовых. Ведь проекты без денег не существуют. Правительства с радостью передают нам ответственность, но они должны дополнить ее необходимыми ресурсами. Без денег мы не сможем реализовать проекты".

К настоящему времени службы региона Аттика очистили 19 ручьев на площади около 10,4 километра, а к концу октября они намерены очистить еще 20,9 километра на 19 ручьях.