Евродепутаты выступают против кандидатуры комиссара по миграции

Левоцентристам не нравиться ни резюме кандидата, ни в целом политика Австрии в области миграции

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Кандидатура австрийца Магнуса Бруннера вызывает споры среди евродепутатов. Урсула фон дер Ляйен предложила министру финансов Австрии портфель комиссара по внутренним делам и вопросам миграции. Но у левоцентристов из Европарламент опасения вызывают и резюме кандидата, и в целом австрийская миграционная политика.

Андреас Шидер, фракция социалистов и демократов:

«Все были крайне удивлены, потому что, во-первых, его компетенция — министра финансов, эксперта по энергетике. А в области миграции у него нет специальных знаний и опыта. Во-вторых, в прошлом году австрийское правительство предприняло несколько весьма неконструктивных шагов. Они были не очень полезны для миграционного пакта. Они наложили вето на расширение Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии, что все признали контрпродуктивным».

Соратники Бруннера из Европейской народной партии защищают этот выбор: с их точки зрения, такое решение давно назрело.

Манфред Вебер, председатель Европейской народной партии:

«Возвращение контроля над нашими границами — чрезвычайно важный вопрос. Прекращение нелегальной миграции в Европе — ключевое требование, и поэтому хорошо, что представитель ЕНП занимает руководящую позицию».

Австрия, наряду с некоторыми другими странами ЕС, постоянно ужесточает свою миграционную политику, призывая даже использовать общеевропейские средства для строительства заборов на внешних границах. Всё это принципиально расходится с позицией левых фракций Европарламента, и потому дебаты по кандидатуре Бруннера обещают быть напряжёнными.

Бас Эйкхаут, «Зеленые»/Европейский свободный альянс:

«Ни в коем случае нельзя допускать подрыва наших фундаментальных ценностей и прав человека, которые всегда должны лежать в основе любой миграционной политики и любой пограничной политики».

Однако, если кандидатуру Бруннера отвергнут, это может и не изменить ситуацию: в конце сентября в Австрии состоятся выборы. И если парламент откажется утверждать Бруннера, его замену будет выдвигать уже новое правительство, а согласно предвыборным опросам, лидируют в Австрии ультраправые силы.