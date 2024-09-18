Удар БПЛА по Тверской области привёл к крупному пожару, есть пострадавшие

By Euronews

Из города Торопца и окрестностей эвакуируют жителей. СМИ пишут о том, что удар пришёлся по арсеналу, где хранятся ракеты, боеприпасы и взрывчатые материалы.

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Украинские беспилотники ночью атаковали Торопец Тверской области, где расположен крупный арсенал боеприпасов.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в Торопце вспыхнул пожар из-за падения обломков, но заявил, что ситуация "находится под контролем".

На странице администрации Торопца в соцсети "Вконтакте" появилось объявление об эвакуации жителей в город Западная Двина. Также власти призывают не публиковать видео и фотографии с места происшествия.

По информации ряда российских Telegram-каналов, около 20 человек получили осколочные ранения. Свои дома покинули не менее 7 с половиной тысяч местных жителей.

Позже в Минздраве РФ сообщили о том, что 13 человек попали в больницы после атаки БПЛА. Ещё 15 человек осматриваются врачами.

Спутники NASA зафиксировали всплеск тепловой активности в районе Торопца. На карте NASA для отслеживания лесных пожаров весь город помечен красным.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах, утверждают, что это была совместная операция военной разведки ГУР, СБУ и Сил специальных операций.

Как утверждается, на складе в Торопце, в 400 километрах к северо-западу от Москвы, находились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", а также КАБы (корректируемые авиационные бомбы) и артиллерийские боеприпасы.

Склад не выдержал дрона

Шесть лет назад тогдашний замминистра обороны России Дмитрий Булгаков уверял, что в Торопце строят "суперхранилище" для ракет, которое "выдержит даже ядерный удар".

По его словам арсенал отвечал "самым высоким мировым стандартам".

Теперь экс-чиновник находится под следствием по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.