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Полицейские Швеции и Дании борются с преступными бандами

Полицейская машина в Стокгольме
Полицейская машина в Стокгольме Авторское право Henrik Hansson/AP
Авторское право Henrik Hansson/AP
By Euronews
Опубликовано
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Уличное насилие в Мальмё и Копенгагене в последние месяцы усилилось. Полицейские Швеции и Дании работают вместе, чтобы с ним справиться.

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Уютные улицы и каналы с лодками: шведский Мальмё кажется вполне приятным городом. Но на самом деле в последние годы здесь все чаще происходят бандитские разборки.

"Они нанимают киллеров в Швеции, чтобы совершать убийства в Дании. Это всегда молодые ребята. Так дешевле. А если их ловят, их не осуждают на долгий срок", — говорит полицейский из Мальмё Гленн Сьёгрен.

Летом насилия — с применением пистолетов, бомб и ручных гранат — в Южной Швеции и в столице Дании, Копенгагене, стало так много, что полиция обеих стран начала проводить совместные операции по борьбе с ним.

"Груминг в социальных сетях — достаточно большой фактор, привлекающий детей в эти условия", — рассказывает социальный работник Каролина Скёльд.

Чтобы противостоять преступности, шведские полицейские работают в Дании, а датские — в Швеции.

"Мы должны работать очень плотно друг с другом, чтобы сократить процесс общения", — делится Гленн Сьёгрен.

От Копенгагена до Мальмё — всего 40 минут езды через Эресуннский мост. Поэтому такая совместная работа — очень нужна.

"Летом несколько нападений в Дании были совершены шведскими бандами или молодыми людьми, которых наняли для этого шведские банды", — передает корреспондент Euronews Том Карстенсен.

Писатель-документалист Карстен Нортон рассказывает про бандитские разборки много лет.

"Ситуация довольно серьезная. За последние четыре месяца, по данным полиции, в Дании было совершено 25 попыток нападения", — говорит он.

И положение продолжает ухудшаться, подчеркивает документалист.

"Ранее мы говорили о том, что шведская реальность может прийти в Данию. Теперь это произошло", — добавляет он.

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