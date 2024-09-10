Украинский премьер объявил о приоритетах нового правительства

By Euronews

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о приоритетных направлениях работы нового правительства во время пресс-конференции во вторник.

РЕКЛАМА

"Энергетика, образование и оборона", - так обозначил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приоритетные направлениях работы нового правительства страны во время пресс-конференции во вторник. ПРОизводство оружия, п его словам, удвоилось по сравнению с прошлым годом.

"Оборона, обороноспособность - в этой сфере ключевыми задачами являются производство оружия, финансирование и строительство наших укреплений. Финансирование осуществляется в полном объёме. Кроме того, мы помогли Вооруженным силам построить третью линию укреплений совместно с областными военными администрациями. Проект завершён, и на создание и строительство третьей линии укреплений выделены значительные средства, около 40 млрд гривен в этом году", - сказал Шмыгаль, добавив, что производство оружия в Украине удвоилось по сравнению с прошлым годом.

Коснувшись энергетики украинский премьер рассказал, что для подготовки к ещё одной сложной зиме восстанавливается гражданская энергетическая инфраструктура, а правительство работает над децентрализацией сектора, сосредоточившись в первую очередь на Харьковской области. Эту зиму, по словам Шмыгаля, планируется пройти на газе собственной добычи, как и прошлую.

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины:

"Мы сосредоточились на Харькове и Харьковской области, потому что понимаем, что россияне фактически уничтожили все тепловые электростанции вокруг Харькова, которые обеспечивали город. Поэтому мы везем туда мобильные котельные, небольшие, на один мегаватт".

Планы Шмыгаля были объявлены после крупнейшей перестановки в правительстве с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину.

"Нам нужна новая энергия, и эти шаги связаны с усилением государства по разным направлениям", - скзаал об этих изменениях президент Владимир Зеленский.