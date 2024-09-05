Отставки и новые назначения в правительстве Украины

By Euronews

Верховная рада Украины поддержала отставки Дмитрия Кулебы и Ирины Верещук. Новым главой украинского внешнеполитического ведомства стал Андрей Сибига.

РЕКЛАМА

Парламент Украины поддержал отставку министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы. На пленарном заседании Верховной Рады в четверг за это проголосовали 240 депутатов. Об этом сообщил в своём Телеграм-канале депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он также добавил, что сам Кулеба в зале заседаний парламента отсутствовал.

Кулеба был назначен главой МИД 4 марта 2020 года, а до этого с 2019 года, занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Он также был постоянным представителем Украины при Совете Европы и послом по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить министром иностранных дел первого заместителя Кулебы Андрея Сибигу.

Соответствующий проект постановления №12019 от 5 сентября опубликован на сайте Верховной Рады.

Сибига стал первым замминистра иностранных дел Украины в прошлом году. До этого с 2021 года он был заместителем руководителя Офиса президента Украины, а ранее в течение 6 лет был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Турции.

По конституции Украины кандидатуры глав МИД и Минобороны вносит в парламент глава государства.

Также в черверг Верховная Рада Украины поддержала отставку вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук. За её отставку на пленарном заседании проголосовали 255 депутата.

Днём ранее для отставки Верещук, не хватило 12 голосов, а отставки Ольги Стефанишиной, Александра Камышина, Руслана Стрельца и Дениса Малюськи были приняты. Не было утверждено в среду и заявление Виталия Коваля.

Ольга Стефанишина вернётся на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции повторно и одновременно возглавит министерство юстиции.