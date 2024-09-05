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Французские политики призывают Великобританию принять меры, чтобы предотвратить гибель мигрантов

АРХИВ. Многие мигранты не хотят отправляться в смертельно опасное путешествие, но у них нет выбора, говорят правозащитники
АРХИВ. Многие мигранты не хотят отправляться в смертельно опасное путешествие, но у них нет выбора, говорят правозащитники Авторское право Nicolas Garriga/AP
Авторское право Nicolas Garriga/AP
By Euronews
Опубликовано
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Несмотря на гибель более 30 человек при пересечении Ла-Манша, мигранты не оставляют попыток добраться до британских берегов. Французские политики призывают Лондон обратить внимание на проблему.

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Французские политики призывают правительство Великобритании принять меры для предотвращения гибели мигрантов в проливе Ла-Манш.

Третьего сентября 12 человек, включая беременную женщину, погибли в результате крушения семиметровой лодки, в которой находились около 70 пассажиров.

По официальным данным, за восемь месяцев этого года при попытке пересечения Ла-Манша утонули 25 человек. Это больше, чем за весь предыдущий год.

"Либо Великобритания полностью закроет свою границу, либо сделает что-то, чтобы обезопасить переход. Мы не можем и дальше подвергать такому риску всех этих свободолюбивых мужчин и женщин, которые бегут от войны, их единственное желание состоит в том, чтобы добраться до Англии", - сказал мэр французского города Ле-Портель Оливье Барбарен.

У берегов Италии служащим береговой охраны удалось спасти семь человек с тонущей лодки, которая вышла из Ливии.

Волонтеры немецкой неправительственной организации Sea-Watch спасли почти 300 человек в международных водах недалеко от ливийских берегов, перед тем как их судно было задержано итальянскими властями.

В среду, 4 сентября возле итальянского острова Лампедуза в Средиземном море затонула лодка с мигрантами. Более 20 человек считаются пропавшими без вести.

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