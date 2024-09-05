Назначенного Макроном премьера ждёт испытание

Удастся ли Барнье получить вотум доверия в Национальном собрании? "Зелёные" и левые намерены голосовать против. Ультраправые подумают.

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После недель интенсивных консультаций наконец-то прозвучало долгожданное объявление

Консерватору Барнье теперь нужно получить вотум доверия в Национальной ассамблее

Партии левой коалиции, такие как «зеленые» и ультралевая "Непокорённая Франция"уже заявили, что будут голосовать против него.

Но ультраправый лидер Марин Ле Пен заявила, что ее партия "Национальное объединение" (RN) подождет, чтобы оценить программу Барнье, особенно в том, что касается иммиграции, прежде чем решить, поддерживать ли его.

Если Барнье получит вотум доверия, его правительству придется сразу же приступить к работе: во-первых, Франция должна представить свои предложения по сокращению государственных расходов в ЕС до 20 сентября. А затем проект национального бюджета на 2025 год должен быть представлен в парламент 1 октября, в то время, как государственные финансы страны находятся в тяжелом положении.