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Российские ВС атаковали Украину тремя "Искандерами" и 35 дронами

Последствия российских ударов по Украине.
Последствия российских ударов по Украине. Авторское право Alex Babenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Авторское право Alex Babenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
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Ряд украиских областей подверглись российским ударам в минувшие сутки. Есть жертвы и пострадавшие, в том числе - дети. Повреждены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.

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Жители Киева вместе с сотрудниками экстренных служб разбирают завалы после очередного российского ракетного удара. Обломки были обнаружены по всему городу. Повреждены гражданские объекты, в том числе школа, станция метро и пекарня. За помощью к медикам обратились два человека.

Согласно сводке Воздушных Сил ВСУ, Россия минувшей ночью атаковала Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 35 беспилотниками. 27 из них удалось сбить.

Взрывы также были слышны в Днепре. В результате обстрела один человек погиб и шестеро получили ранения. Пострадали жилые дома, детсад и местное предприятие. Больше десятка автомобилей изуродованы.

При ракетном ударе по отелю в Запорожье погибла женщина с 8-летним сыном. Её муж и маленькая дочь, получившие ожоги и переломы, госпитализированы в тяжёлом состоянии. За жизнь 12-летнего ребёнка борются врачи.

Российские ВС обстреляли село Садовое в Херсонской области, убит местный житель, сообщил глава обладминистрации.

В "Укрзализныця" заявили о массированном обстреле железной дороги в Сумской и Днепропетровской областях.

Украинский дрон атаковал храм Святителя Николая в селе Грузское в Белгородской области. Об этом в соцсетях написал глава региона. Загорелся купол, пожар удалось потушить. По данным Вячеслава Гладкова, обстрелу подверглись три населённых пункта, пострадавших нет, но имеются разрушения гражданских объектов.

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