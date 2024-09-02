Россия нанесла в понедельник утром ракетный удар по Киеву

By Euronews

Российские войска рано утром в понедельник нанесли ракетный удар по столице Украины, есть разрушения, пострадали два человека, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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В понедельник ранним утром российская армия нанесла ракетный удар по Киеву. Власти украинской столицы сообщили о двух пострадавших, нанесенных разрушениях и возникших пожарах. По официальным данным, россияне атаковали Киев, применив более 20 крылатых и баллистических ракет, а также ударный беспилотник.

"Утром 2 сентября Россия в очередной раз осуществила ракетную атаку на Киев. Экстренные службы работают в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах. По состоянию на 06:25 к медикам за помощью обратились двое взрослых – одного из них госпитализировали", - написал в соцсетях мэр города Виталий Кличко.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено более десятка крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник, сообщили в Киевской военной администрации.

Спасатели ликвидировали пожары после ракетных ударов в трех районах Киева, уточнили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В результате падения обломков ракет возникли возгорания возле станции метро, в котельной одного из учебных заведений, а также на территории частного предприятия.

Минобороны РФ не комментировало сообщения об ударах по Киеву.

В телеграм-канале ведомства говорится, что "в течение прошедшей ночи... дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа. Один БПЛА сбит над территорией Белгородской области и один – над акваторией Черного моря".

Губернатор Белгородской области написал в соцсетях, что в результате обстрела Белгорода ВСУ есть пострадавшие.

По данным СМИ, обломки сбитой ракеты упали на здание детского сада "Львенок". Отмечается, что это произошло примерно за полтора часа до начала его работы, поэтому данных о пострадавших не поступало.

Украинские власти также сообщают о обстрелах россиянами девяти громад Сумской области, населенных пунктов в Запорожской и Херсонской областях, а также города Никополь в Днепропетровской области.

По данным полиции Сумской области, количество травмированных в Сумах составило 18 человек, из них 6 – дети.

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что за прошедшие сутки на фронте произошло 182 боевых столкновений, из них 63 раза российская армия штурмовала Покровское направление.

Накануне, 1 сентября российские военные нанесли около 10 ударов по Харькову, сообщили власти города. Пострадали, по последним данным, более 40 человек. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, один из ударов пришёлся по жилому району, в одном из супермаркетов произошел пожар.