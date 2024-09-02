«Русский шпион» Хвалдимир найден мёртвым

By Euronews

Впервые «Хвалдимира» заметили у норвежских берегов в 2019 году

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Норвежская общественная телекомпания NRK сообщила в воскресенье, что туша кита была найдена в заливе Рисавик на юге Норвегии, недалеко от Ставангера.

Его подняли из воды с помощью крана и доставили в близлежащую гавань, где эксперты проведут его обследование.

«К сожалению, мы нашли Хвалдимира мёртвым. Причина смерти пока не ясна», — заявил морской биолог Себастьян Странд из некоммерческой организации Marine Mind. Он наблюдал за белухой последние три года. Он добавил, что на животном не было видно серьезных внешних повреждений.

Хвалдимир, по словам учёных, был довольно дружелюбным и не боялся людей и кораблей Jorgen Ree Wiig/Norwegian Directorate of Fisheries via AP

«Русский шпион»

Впервые белуху заметили рыбаки в норвежских водах в апреле 2019 года, у острова Ингёйя, недалеко от порта Хаммерфест.

На ките обнаружили шлейку — предположительно, крепление для камеры — с надписью по-английски Equipment St. Petersburg.

Поэтому животное сочли китом-шпионом, который, возможно, «сбежал» из тренировочного центра российского ВМФ.

Белуху назвали «Хвалдимир»: от норвежского hval — «кит» — и имени российского президента Владимира Путина.

Кит длиной 4,2 метра и весом 1 225 килограммов, по словам наблюдателей, был весьма дружелюбным, не боялся людей и реагировал на сигналы рук. Тем не менее, вдоль побережья расставили плакаты, призывающие не беспокоить Хвалдимира и не плавать вместе с ним.