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По Готардскому туннелю снова начинается регулярное движение поездов

Поврежденные грузовые вагоны на месте аварии в Готардском базовом тоннеле, 6 сентября 2023 года
Поврежденные грузовые вагоны на месте аварии в Готардском базовом тоннеле, 6 сентября 2023 года Авторское право Urs Flueeler/' KEYSTONE / URS FLUEELER
Авторское право Urs Flueeler/' KEYSTONE / URS FLUEELER
By Euronews и EBU
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Готардский туннель, соединяющий Швейцарию и Италию, вновь открывается для регулярного движения поездов. Год назад в туннеле произошла авария. Ремонтные работы обошлись в 159 миллионов евро.

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По Готардскому базисному туннелю началось регулярное движение пассажирских и товарных поездов. Главный железнодорожный путь между Швейцарией и Италией был закрыт после аварии, произошедшей 10 августа прошлого года.

Тогда сошли с рельсов шестнадцать вагонов грузового поезда Швейцарских федеральных железных дорог. В результате были значительно повреждены стрелочный съезд и противопожарные ворота, разделяющие западную и восточную трубы туннеля.

Расследование после аварии показало, что причиной аварии стали усталостные трещины в бандаже колесной пары одного из вагонов.

Восстановительные работы проводились в несколько этапов.

Бит Дойбер, руководитель отдела инфраструктурных систем SBB: "Несколько недель ушло только на то, чтобы убрать поезд и расчистить место аварии. После этого все материалы пришлось завозить в туннель. Температура в туннеле достигала почти 40 градусов по Цельсию. Необходимо было принять меры предосторожности, чтобы защитить рабочих".

Пассажирский поезд въезжает в южный портал железнодорожного туннеля Готтард между Эрстфельдом и Полледжио, 11 декабря 2016 г.
Пассажирский поезд въезжает в южный портал железнодорожного туннеля Готтард между Эрстфельдом и Полледжио, 11 декабря 2016 г.Samuel Golay/AP

Государственная компания Швейцарские федеральные железные дороги сообщила, что ремонтные работы обошлись в 159 миллионов евро.

Готардский туннель самый глубокий и длинный железнодорожный туннель в мире. Его протяженность более 57 километров.

На строительство, а оно продолжалось 17 лет, было потрачено десять миллиардов евро. Примечательно, что сооружение было построено в срок и в пределах сметы.

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