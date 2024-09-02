Франция: имя нового премьер-министра, возможно, назовут сегодня

By Euronews

Президент Франции Эммануэль Макрон провел очередные консультации по кандидатуре нового главы правительства. В Елисейском дворце уже побывали Бернар Казнев, Франсуа Олланд и Николя Саркози.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник начал новый раунд переговоров с политиками по поводу кандидатуры будущего премьер-министра.

Утром в Елисейском дворце Макрон первым принял Бернара Казнева, руководившего правительством при президенте-социалисте Франсуа Олланде. Беседа длилась более часа. Казнев не проронил ни слова журналистам. Известно однако что ранее против его кандидатуры высказались все четыре левые партии Франции.

Затем к Макрону направился Франсуа Олланд. После полудня французский лидер встретился с Николя Саркози, занимавшим президентское кресло с 2000 по 2012 год. Содержание их беседы также не разглашается.

Ксавье Бертрана, главу региона О-де-Франс, в свою очередь, в Елисейском дворце ожидают в 15:30 по местному времени. Также во второй половине дня президент ожидает Франсуа Байру.

Между тем некоторые французские СМИ делают ставку на назначение премьером Тьерри Боде, возглавляющего Экономический и социальный совет. О Боде, с которым глава государства встречался в рамках предыдущих дискуссий, начали серьезно говорить сегодня утром.