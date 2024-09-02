Чехия: сборы в школу дорожают

By Euronews

Подготовить ребёнка к школе - непосильная задача для некоторых родителей, например, для беженцев из Украины. На помощь приходят благотворительные организации.

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Летние каникулы закончились, миллионы детей отправились в школу. Новый учебный год начался и в Чехии. По данным Министерства образования страны, в этом году 998 тысяч учеников сели за школьные парты, в том числе - 118 тысяч первоклассников.

Начальное школьное образование здесь длится 9 лет. После первого этапа (с 1 по 5 класс) дети могут поступать в гимназии, затем, после девятого класса — отправиться в средние и профессиональные училища.

Родители сетуют: собрать ребёнка в школу обходится дорого. На одни только школьные принадлежности уходит 200 и более евро.

"Подготовка к школе - это большие траты: от портфеля и школьных принадлежностей, до питания. Это явно серьёзная нагрузка на семейный бюджет", — говорит одна из родительниц.

"Чтобы собрать ребёнка в первый класс, нужно потратить примерно 30 000 чешских крон", - вторит ей другая. "Это портфель, экипировка для занятия физкультурой, танцами и так далее, рабочие тетради, пенал и прочее".

В среднем на всё вышеперечисленное уходит около 1 200 евро. Сумма превышает минимальную заработную плату в Чехии.

К этому добавляется плата за школьную столовую, продлёнку, спортивные или художественные кружки, различные внеклассные мероприятия. К тому же, в самих школах столкнулись с резким увеличением расходов из-за роста цен на отопление и электроэнергию.

Карел Чермак, директор школы им. Вебера: "Школе пришлось увеличить сборы, в 2023 году мы подняли плату за внеклассный кружок, столовую и детский сад".

Растущая стоимость обучения в школе - всё более острая проблема для родителей с низкими доходами и неполных семей, но также - для беженцев из Украины. В Чехии их насчитывается около 340 тысяч. Это в большинстве своём матери-одиночки с детьми.

На помощь приходят благотворительные организации. Одна из них - "Пражский гардероб" - одна из крупнейших в стране. Люди приносят сюда ненужные им вещи, которые затем передают нуждающимся.

Нора Фридрихова, представитель благотворительной организации "Пражский гардероб": "Наш гардероб всегда полон, каждое утро за вещами выстраивается очередь. Но сейчас действительно наблюдается повышенный спрос на школьные принадлежности. Прямо сейчас „Гардероб“ продолжает их сбор".

В эти дни и в течение нескольких последующих недель центр будет раздаватьнеобходимые для школы предметы тем, кто не может позволить себе купить их в магазине.

Йиржи Скацел, корреспондент Euronews: "В этом году обучение детей в чешских школах обойдётся родителям дороже, чем в прошлом. Вот почему центры, подобные этому, становятся всё более популярными".