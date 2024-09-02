NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Чехия: сборы в школу дорожают

Первоклассники в Запорожье, Украина.
Первоклассники в Запорожье, Украина. Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Подготовить ребёнка к школе - непосильная задача для некоторых родителей, например, для беженцев из Украины. На помощь приходят благотворительные организации.

РЕКЛАМА

Летние каникулы закончились, миллионы детей отправились в школу. Новый учебный год начался и в Чехии. По данным Министерства образования страны, в этом году 998 тысяч учеников сели за школьные парты, в том числе - 118 тысяч первоклассников.

Начальное школьное образование здесь длится 9 лет. После первого этапа (с 1 по 5 класс) дети могут поступать в гимназии, затем, после девятого класса — отправиться в средние и профессиональные училища.

Родители сетуют: собрать ребёнка в школу обходится дорого. На одни только школьные принадлежности уходит 200 и более евро.

"Подготовка к школе - это большие траты: от портфеля и школьных принадлежностей, до питания. Это явно серьёзная нагрузка на семейный бюджет", — говорит одна из родительниц.

"Чтобы собрать ребёнка в первый класс, нужно потратить примерно 30 000 чешских крон", - вторит ей другая. "Это портфель, экипировка для занятия физкультурой, танцами и так далее, рабочие тетради, пенал и прочее".

В среднем на всё вышеперечисленное уходит около 1 200 евро. Сумма превышает минимальную заработную плату в Чехии.

К этому добавляется плата за школьную столовую, продлёнку, спортивные или художественные кружки, различные внеклассные мероприятия. К тому же, в самих школах столкнулись с резким увеличением расходов из-за роста цен на отопление и электроэнергию.

Карел Чермак, директор школы им. Вебера: "Школе пришлось увеличить сборы, в 2023 году мы подняли плату за внеклассный кружок, столовую и детский сад".

Растущая стоимость обучения в школе - всё более острая проблема для родителей с низкими доходами и неполных семей, но также - для беженцев из Украины. В Чехии их насчитывается около 340 тысяч. Это в большинстве своём матери-одиночки с детьми.

На помощь приходят благотворительные организации. Одна из них - "Пражский гардероб" - одна из крупнейших в стране. Люди приносят сюда ненужные им вещи, которые затем передают нуждающимся.

Нора Фридрихова, представитель благотворительной организации "Пражский гардероб": "Наш гардероб всегда полон, каждое утро за вещами выстраивается очередь. Но сейчас действительно наблюдается повышенный спрос на школьные принадлежности.  Прямо сейчас „Гардероб“ продолжает их сбор".

В эти дни и в течение нескольких последующих недель центр будет раздаватьнеобходимые для школы предметы тем, кто не может позволить себе купить их в магазине.

Йиржи Скацел, корреспондент Euronews:  "В этом году обучение детей в чешских школах обойдётся родителям дороже, чем в прошлом. Вот почему центры, подобные этому, становятся всё более популярными".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Турция подала заявку на вступление в БРИКС - Bloomberg

Франция: имя нового премьер-министра, возможно, назовут сегодня

Выборы в Германии: возможен ли союз АдГ с "Альянсом Сары Вагенкнехт"?

начальное образование Образование Школа Чехия дети Беженцы