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В Чехии прошли выборы в Сенат, несмотря на наводнение

Избирательный участок в палатке в городе Широка Нива, Чешская Республика, пятница, 20 сентября 2024 года
Избирательный участок в палатке в городе Широка Нива, Чешская Республика, пятница, 20 сентября 2024 года Авторское право Jarsolav Ozana/AP
Авторское право Jarsolav Ozana/AP
By Euronews
Опубликовано
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В некоторых районах голосование проходило в контейнерах, палатках или под открытым небом

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В Чехии завершились выборы в сенат и региональные органы самоуправления.

Двухдневное голосование проходило на фоне масштабных наводнений, обрушившихся на страну и другие регионы Центральной Европы в последние дни.

Жертвами шторма "Борис" в Европе стали 24 человека, пятеро из них - в Чехии.

Наводнения в Европе унесли жизни по меньшей мере 24 человек, пятеро из них - в Чехии.

В некоторых местах голосование проходило в грузовых контейнерах, палатках или под открытым небом.

Школы и другие здания, служащие избирательными участками, были затоплены или повреждены в результате паводков.

Чехам предстояло избрать треть состава верхней палаты - 27 сенаторов. Согласно конституции страны, ее частичное обновление проходит один раз в два года.

Как отмечают чешские СМИ, результаты выборов в Сенат принципиально не отразятся на расстановке политических сил.

Нынешняя правящая пятипартийная коалиция во главе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой имеет абсолютное большинство в 81-местном Сенате.

Второй тур выборов состоится на следующей неделе.

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