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Португальцев учат пожарной безопасности после смертоносного 2017 года

Масштабных разрушительных пожаров в Португалии не было с 2017 года
Масштабных разрушительных пожаров в Португалии не было с 2017 года Авторское право Armando Franca/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Armando Franca/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Агентство по комплексному управлению пожарами в сельской местности считает, что Европе необходим механизм оперативной совместимости для борьбы с огнем.

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Масштабных разрушительных пожаров в Португалии не было с 2017 года, когда в огне погибли десятки людей.

С тех пор количество лесных пожаров в стране сократилось более чем наполовину, в основном благодаря информационной кампании по предотвращению возгораний.

"Мы начали работать после 2017 года, так что португальское общество было очень травмировано темой пожаров, и в первый год кампании, в 2018 году, мы сосредоточились на более четком послании: «Португалия зовет тебя», потому что необходимо было призвать всех португальцев сократить количество пожаров", - говорит Тиаго Оливейра, глава Агентства по комплексному управлению пожарами в сельской местности (AGIF).

Агентство запустило новую кампанию, которая продлится до 2026 года и будет направлена на дальнейшее снижение этих показателей.

"В этом году у нас было только 3500 пожаров, что является относительным рекордом, потому что люди фактически закрепили полученные знания в сельской местности. Кроме того, было мягкое лето, не было такой засухи, и поэтому все искры не вызывают пожаров, поэтому пожаров не так много. Тем не менее, стратегия работает, и работает через личные контакты от двери к двери, через Республиканскую национальную гвардию, например. Кроме того, в настоящее время министерство образования проводит кампании в школах для детей в возрасте от 5 до 12 лет в рамках проекта «Raposa Chama» [можно перевести как «Лиса зовет» или «Лисье пламя»], который позволит охватить около полумиллиона учащихся в течение следующих пяти лет", - объясняет Оливейра.

В прошлом году пожары в Европе были сдержанного масштаба, опустошив всего 8 400 км2, но привели к нарушению водоснабжения, повреждению инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий, оказали влияние на туризм и экономику в регионах.

"Европе необходим механизм оперативной совместимости, чтобы силы из соседних стран могли действовать одинаково. Недостаточно отправить воздушные ресурсы из одной страны в другую. Когда воздушные ресурсы прибывают, они должны быть скоординированы с силами на земле и должны работать с общими механизмами. Канада и США делают это очень хорошо, и Европа может ориентироваться на эту модель. Существует также политическое измерение, согласование политики, которое "Стратегия 2030" стремится использовать, а именно: общая сельскохозяйственная политика, чтобы позволить фермерам лучше управлять своими лесами и привлечь больше внимания общей сельскохозяйственной политики к заброшенным землям, к сельскохозяйственным практикам, которые не вызывают пожаров и позволяют оставаться растительности, которая всегда обрабатывается", - уверен Тиаго Оливейра.

На сегодняшний день пожар в Эвросе (Греция) остается самым крупным из когда-либо зарегистрированных в Европейском союзе.

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